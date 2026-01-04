Κύκλοι Τσίπρα: «Αντί να απολογηθεί ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τον δρόμο της πολιτικής δειλίας»

Από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα σχολίασαν το πώς η κυβέρνηση τοποθετήθηκε στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα και δείχνουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί με έντονο σκεπτικισμό τις τελευταίες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Μητσοτάκης έκρινε ότι δεν είναι ώρα να σχολιάσει τη νομιμότητα των ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, «ανεβάζοντας με τη δήλωσή του σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου».

Προσθέτουν ότι ο πρωθυπουργός έκρινε ότι είναι ώρα να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, «ανεβάζοντας σε νέο επίπεδο την πολιτική χυδαιότητα». Κι όπως εξηγούν, αντί να απολογηθεί για τη δήλωσή του, που «διασύρει την Ελλάδα διεθνώς ως Μπανανία και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους σε όσους εποφθαλμιούν την εθνική μας κυριαρχία και έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο με την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο», ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει «τον δρόμο της πολιτικής δειλίας» και καταφεύγει σε «θεωρίες συνομωσίας» και «ανιστόρητες συγκρίσεις» της δικής του διακυβέρνησης, με τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, σε δύσκολους καιρούς για την χώρα, έθεσε τα εθνικά συμφέροντα αλλά και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού σε απόλυτη προτεραιότητα και ο πρώην πρωθυπουργός δεν αντιμετώπισε το Διεθνές Δίκαιο αλλά καρτ, αλλά ως θεμέλιο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας σε όλες τις περιστάσεις και κάτω από όλες τις συνθήκες.

Σημειώνουν ακόμη ότι ο κ. Τσίπρας διαπραγματεύτηκε και συνομίλησε με όλους τους σημαντικούς ξένους ηγέτες, σε πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης αλλά πάνω απ' όλα υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών, της ειρήνης, της μη επέμβασης, του ανθρωπισμού, και του διεθνούς δικαίου. Αξίες πού βρίσκονται σε απόλυτη συσχέτιση με τα ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Προσθέτουν ότι «σε αντίθεση με την εθνική αναξιοπρέπεια του κυρίου Μητσοτάκη, είχε ως βασική αρχή ότι με τους συμμάχους πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της ειλικρίνειας ακόμη κι αν αυτή δεν είναι ευχάριστη». Και φέρνουν ως παράδειγμα ότι στο πνεύμα αυτό συνομίλησε και με τους Αμερικανούς ηγέτες: τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από το περιβάλλον του κ. Τσίπρα υπογραμμίζεται ακόμη ότι πορεύτηκε στις διεθνείς σχέσεις με μια βασική αρχή: πως αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δίκια της χώρας μας, κανείς δεν πρέπει να μας θεωρεί δεδομένους. Και σε κανέναν, όσο ισχυρός κι αν είναι, η Ελλάδα δεν θα εκποιήσει την εθνική της αξιοπρέπεια με όποιο αντάλλαγμα. «Αλλά που να τα καταλάβει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, που τον απασχολεί το αύριο της (διε)φθαρμένης εξουσίας του πολύ περισσότερο από το διεθνές δίκαιο και το αύριο της χώρας», υποστηρίζουν.