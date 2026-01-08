Δένδιας: Διαχρονικό συστατικό της εθνικής εξωτερικής πολιτικής ο εναγκαλισμός με το διεθνές δίκαιο

Τη δική του απάντηση στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί «απομάκρυνσης» της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού από την πάγια θέση για το διεθνές δίκαιο στον απόηχο της αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, έδωσε ο Νίκος Δένδιας, στέλνοντας το μήνυμα πως «δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα θέματα καθόλου».

«Δεν υφίσταται πιθανότητα, ούτε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδας να διατυπώσει διαφορετική άποψη. Ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο είναι κύριο συστατικό διαχρονικά της εθνικής εξωτερικής πολιτικής», ανέφερε από βήματος Ολομέλειας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, καταθέτοντας στα πρακτικά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ επικαλέστηκε και τη ρητή αναφορά της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το ΟΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως εν μέσω κοσμογονικών γεωπολιτικών αλλαγών και την ώρα που, όπως είπε, οι σταθερές του χθες πλέον δεν υφίσταται, «ορθώς η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως η χώρα πρέπει δια ιδίων μέσων εάν απαιτηθεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά της», προσθέτοντας πως «μόνο εάν έχουμε τη δυνατότητα να αμυνθούμε, θα αποτρέψουμε το πειρασμό στον οποιονδήποτε να θέσει εν κινδύνω την ασφάλεια της χώρας».

Αναφερόμενος στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης επί του νομοσχεδίου με τις ραγδαίες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο υπουργός μίλησε για «παραμύθια» και «μύθους του Αισώπου», επιμένοντας πως το σχέδιο νόμου δεν επιφέρει μειώσεις μισθών, συντάξεων και εφάπαξ. Όπως τόνισε δε, επι ημερών του, οι αυξήσεις στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι της τάξης των 350 εκατ. ευρώ.

Όσο για τις αντιδράσεις των υπαξιωματικών, τόνισε πως η κυβέρνηση «δεν έχει το παραμικρό να χωρίσει από τους υπαξιωματικούς, τους εκτιμά, τους σέβεται, τους ενισχύει», ωστόσο με το νομοσχέδιο διορθώνονται αδικίες εις βάρος των αξιωματικών και των ΕΠΟΠ.