ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη για Βενεζουέλα: «Το διεθνές δίκαιο δεν είναι σημαία ευκαιρίας»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η δημόσια τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, και ειδικότερα η φράση ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να κατηγορεί την κυβέρνηση για επικίνδυνη «σιωπή» απέναντι στον πυρήνα του διεθνούς δικαίου.



«Πιστός σε αυτό που ξέρει καλύτερα»

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ απαντά στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να «μαζέψει το πλήγμα» από την επιλογή του πρωθυπουργού να μην κάνει ρητή αναφορά στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (κατά την ανακοίνωση) χαρακτηρίζει την κυβερνητική γραμμή ως επικοινωνιακή διαχείριση, ενώ σημειώνει πως στο κείμενο του αρμόδιου τομεάρχη του είχε ήδη περιγραφεί το καθεστώς Μαδούρο ως «ανελεύθερο απολυταρχικό καθεστώς».

Αναφορά σε Σοσιαλιστική Διεθνή και Ευρωπαίους Σοσιαλιστές

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει, επίσης, ότι η Σοσιαλιστική Διεθνής και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν αναγνώρισαν το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουλίου 2024 όπως ανακοινώθηκε από το καθεστώς Μαδούρο, παραπέμποντας και σε ευρωπαϊκές κινήσεις/τοποθετήσεις για κυρώσεις.

«Γιατί διστάζει να το πει καθαρά;»

Στο πιο αιχμηρό σκέλος της ανακοίνωσης, το ΠΑΣΟΚ «δένει» τη συζήτηση για τη Βενεζουέλα με τα ελληνικά εθνικά θέματα: θέτει ευθέως στον κ. Μαρινάκη το ερώτημα γιατί ο πρωθυπουργός μιας χώρας που αντιμετωπίζει απειλές τύπου casus belli και φέρει το ιστορικό τραύμα της εισβολής/κατοχής στην Κύπρο, «διστάζει» να διατρανώσει τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, όπως –κατά το ΠΑΣΟΚ– έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Το κόμμα προειδοποιεί ότι αν η Ελλάδα εμφανίζεται να «παρακάμπτει» τη νομιμότητα όταν δεν τη βολεύει, αποδυναμώνει το βασικό της επιχείρημα όταν ζητά εφαρμογή της διεθνούς νομιμότητας σε Κύπρο και Αιγαίο. «Το διεθνές δίκαιο δεν είναι σημαία ευκαιρίας ούτε εφαρμόζεται κατά το δοκούν», αναφέρει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας σε έκκληση προς τον πρωθυπουργό να «διορθώσει το λάθος».