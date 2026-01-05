«Σκληρό ροκ» Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη για τις δημοσκοπήσεις και τη γκρίνια

Τις διαθέσεις του για σκληρό ροκ με την κυβέρνηση επί παντός επιστητού δείχνει στην αυγή του 2026 το ΠΑΣΟΚ, γεγονός που αφ’ ενός φανερώνει τη στρατηγική επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη για μετωπική σύγκρουση με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφ’ ετέρου, υποδηλώνει τις συνθήκες πολιτικής πίεσης που βιώνει -λόγω δημοσκοπικών ποσοστών και εσωκομματικών βολών- η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, με αποτέλεσμα να αναζητά διέξοδο μέσω της αντιπαράθεσης με το Μαξίμου.

Ακόμη και οι εξελίξεις στη μακρινή Βενεζουέλα με τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο με κινηματογραφικό τρόπο αποτέλεσαν το πεδίο μιας σφοδρής κόντρας της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση, κυρίως εξαιτίας της γνωστής πλέον φράσης του πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Η βαρύτητα που θέλησε να δώσει το ΠΑΣΟΚ στο εν λόγω ζήτημα, έπειτα από τις γενικευμένες διαστάσεις που δημιουργήθηκαν, αποδεικνύεται από την απόφαση του επιτελείου της Χαριλάου Τρικούπη να προβεί σε γραπτή δήλωση ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέπτεται αυτές τις ημέρες την Κωνσταντινούπολη -λόγω των Θεοφανείων- και μάλιστα σήμερα θα έχει συνάντηση στο Φανάρι με τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού είναι βαθιά προβληματική και πλήρως αναντίστοιχη προς την ιστορία της χώρας μας», υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την αναφορά ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» με την επισήμανση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα «που στηρίζει διαχρονικά την εξωτερική της πολιτική στη διεθνή νομιμότητα και φέρει ακόμα το τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο». Για να καταλήξει, υπογραμμίζοντας ότι «οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι, απλώς, ανεπίγνωστη και εθνικά επικίνδυνη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά είχε επιλεγεί η θέση του ΠΑΣΟΚ να εκφραστεί από τον αρμόδιο τομεάρχη Εξωτερικών και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Δημήτρη Μάντζο. Χθες όμως κρίθηκε επιβεβλημένη η κλιμάκωση, με παρέμβαση από τον πρόεδρο του κόμματος.

Επίθεση για όλα

Αλλά και πριν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα , το κλίμα μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Μαξίμου δε διαφαινόταν συναινετικό και ήπιο, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του flash.gr, σύμφωνα με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένο να παίξει φουλ επίθεση για όλα.

Ειδικότερα, με τρόπο που δεν προοιωνίζεται προδιάθεση για συμφωνία απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη στις κυβερνητικές πηγές περί συνεννόησης Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για τις χηρεύουσες θέσεις στις ανεξάρτητες αρχές. «Όχι σε πολιτικά παζάρια, λύση μέσω της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής», ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολούθησε πόλεμος ανακοινώσεων για το ίδιο θέμα τόσο με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και βέλη κατά του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη για τηλεοπτικές του δηλώσεις.

για Πολεμική διατηρήθηκε η ατμόσφαιρα και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις με τα πυρά αυτή τη φορά να εκτοξεύονται εναντίον του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στον οποίο το ΠΑΣΟΚ καταλόγισε μισόλογα και σοφιστείες.

Μήνυμα για πολιτική αλλαγή

Το πνεύμα της τακτικής που επιλέγει να υιοθετήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης συμπυκνώνεται εύληπτα στο πρόσφατο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, όπου μεταξύ άλλων σημείωνε: «Για τη χώρα μας, το 2026, είναι η χρονιά που τελειώνουν οι αυταπάτες. Την ίδια στιγμή, το κοινωνικό αίτημα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και αξιοκρατία αντηχεί όλο και πιο δυνατά. Δεν χωρούν άλλες προκλητικές αναβολές. Η αλήθεια οφείλει να έρθει στο φως. Απέναντι σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Σε μια σειρά γεγονότων που τραυματίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική και κοινωνική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος για να πάει μπροστά.Το 2026 ας αποτελέσει εφαλτήριο για μια πιο προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα για όλους».