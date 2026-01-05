ΠΑΣΟΚ: Ένας Κακλαμάνης και ένας Αυγερινός στο νότιο τομέα

Δειλά και άτυπα, στο ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει συζητήσεις αλλά και κινήσεις προετοιμασίας για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η κινητικότητα αυτή προκαλεί και ορισμένες τριβές. Είτε μεταξύ ορισμένων υποψηφίων που βλέπουν να δυσκολεύει η επανεκλογή τους λόγω ανταγωνισμού είτε μεταξύ κορυφαίων στελεχών και ηγεσίας, όπως αποτυπώνεται στο κλίμα που επικράτησε μετά την πρωτοχρονιάτικη πρόταση Δούκα για προκριματικές εκλογές για όσους θέλουν να μπουν στις λίστες.



Πάντως, στο Νότιο Τομέα της Β΄Αθηνών, μαθαίνω ότι προαλείφονται να κατέβουν δύο στελέχη με όνομα «βαρύ σαν ιστορία». Ο ένας περισσότερο γνωστός το τελευταίο διάστημα λόγω και των τηλεοπτικών του εμφανίσεων είναι ο Χρήστος Κακλαμάνης, δικηγόρος στο επάγγελμα, τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και γιος του ιστορικού στελέχους και επί σειρά ετών προέδρου της Βουλής, Απόστολου Κακλαμάνη.

Ο δεύτερος, που -σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή μου- έχει πάρει την απόφαση να «βουτήξει» στα βαθιά νερά για το σταυρό στα Νότια, είναι ο Μάνος Αυγερινός, ανιψιός του πρώην υπουργού επί Ανδρέα Παπανδρέου και εκ των εμπνευστών του ΕΣΥ, Παρασκευά Αυγερινού. Ο Αυγερινός τζουνιορ είναι μεγαλωμένος στη Νέα Σμύρνη, είναι εκλεγμένος διαμερισματικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας στο IE Business School στη Μαδρίτη και γενικότερα με πυκνή παρουσία στις κομματικές οργανώσεις της περιοχής που θέλει να είναι υποψήφιος.

Βέβαια, οφείλω να σημειώσω -από άλλες περιπτώσεις- ότι από μόνο του το όνομα δεν αρκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πλεονέκτημα έναντι άλλων ενδιαφερομένων...