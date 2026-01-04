Αιχμές Σαμαρά κατά Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: «Οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτικές»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής αιχμηρή δήλωση σχετικά με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα:



«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media σχολίασε τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα με την εκπαραθύρωση του Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία της χώρας.



Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής:



«Ο Nicholas Maduro ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».