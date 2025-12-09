Όπως γράψαμε νωρίτερα, η εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» ήταν ένα μεγάλο και περίεργο, εν τέλει, πολιτικό event που κατάφερε να ενώσει ανθρώπους που δε λες ότι είχαν και τις πιο «ζεστές» σχέσεις μεταξύ τους.

Εκεί και ο Πάνος Καμμένος της «Πρώτης Φοράς» που η «αγάπη» του για τον Αντώνη Σαμαρά είναι καταγεγραμμένη και χιλιοειπωμένη.

Σε σημείο που έχει πει πως εάν ο πρώην Πρωθυπουργός εμπλακεί εκ νέου στην ενεργό πολιτικό σκηνή με νέο κόμμα, τότε θα επιστρέψει και εκείνος για να συμβάλει στην ανάσχεσή του.

Ο κ. Καμμένος έκανε νωρίτερα μια (ακόμα) περίεργη ανάρτηση και αυτή αφιερωμένη στον Αντώνη Σαμαρά.

«Γιατί με κοιτάει έτσι ο Σαμαράς, ξέρει αυτός....» έγραψε στο Χ ο κ. Καμμένος.