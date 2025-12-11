Καραμανλής, Σαμαράς και οικογένεια Ντε Γκρες

150 χρόνια συμπληρώνει η Αθηναϊκή Λέσχη - ένας οργανισμός που κρατά με ευλάβεια όλες τις αστικές παραδόσεις που είναι και η «σφραγίδα» της και οι οποίες μέχρι και σήμερα τηρούνται κατά γράμμα.

Είτε αφορά τους ενδυματολογικούς κώδικες, είτε τον αριθμό των μελών της, είτε τις δραστηριότητες που φιλοξενεί.

Στην επετειακή εκδήλωση για αυτά τα 150 χρόνια, παρευρέθηκαν πολλοί και διάφοροι που πέρασαν να υποβάλουν - καταρχάς - τα σέβη τους στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο που τίμησε με την παρουσία του τη σεμνή τελετή.

Νικήτας Κακλαμάνης, Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Άδωνις Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης, Αλκιβιάδης Στεφανής, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού και σύσσωμη η οικογένεια Ντε Γκρες.

Από τα στιγμιότυπα μπορείτε να καταλάβετε τη διαχυτικότητα που χαρακτηρίζει, εδώ και καιρό, την προσωπική σχέση που έχουν αναπτύξει οι δυο πρώην Πρωθυπουργοί και πρόεδροι της ΝΔ.

O Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Αθηναϊκής Λέσχης Κυριάκο Κουκουλομμάτη

