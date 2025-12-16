Μητσοτάκης κατά «πολιτικών του καναπέ»: Σαφείς αιχμές σε Σαμαρά, Καραμανλή, Τσίπρα

Σαφή μηνύματα προς πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και προς όσους διατείνονται ότι η Νέα Δημοκρατία παρεκκλίνει της πορείας της, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (16/12) στην Ολομέλεια, στην ψήφιση του προϋπολογισμού.



Χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα, αλλά με λέξεις που «φωτογραφίζουν» τους.. αποδέκτες του μηνύματος, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε με νόημα: «Βλέπουμε φλερτ με μια "Ιθάκη" μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά». Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και χωρίς θετικές αντιπροτάσεις, θέτοντας εμφατικά την ανάγκη για υπεύθυνη πολιτική στάση.



Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει «κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί». Υπενθύμισε δε ότι η κυβέρνησή του εκλέχτηκε από τον λαό με αυτοδυναμία, στέλνοντας έτσι μήνυμα ότι η κατεύθυνση της ΝΔ δεν θα αμφισβητηθεί.