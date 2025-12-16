Μητσοτάκης κατά «πολιτικών του καναπέ»: Σαφείς αιχμές σε Σαμαρά, Καραμανλή, Τσίπρα
«Καρφιά» του πρωθυπουργού προς αντιπάλους και εσωκομματικούς... κριτές, στο κλείσιμο της ομιλίας του στη Βουλή
Σαφή μηνύματα προς πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και προς όσους διατείνονται ότι η Νέα Δημοκρατία παρεκκλίνει της πορείας της, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (16/12) στην Ολομέλεια, στην ψήφιση του προϋπολογισμού.
Χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα, αλλά με λέξεις που «φωτογραφίζουν» τους.. αποδέκτες του μηνύματος, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε με νόημα: «Βλέπουμε φλερτ με μια "Ιθάκη" μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά». Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και χωρίς θετικές αντιπροτάσεις, θέτοντας εμφατικά την ανάγκη για υπεύθυνη πολιτική στάση.
Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει «κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί». Υπενθύμισε δε ότι η κυβέρνησή του εκλέχτηκε από τον λαό με αυτοδυναμία, στέλνοντας έτσι μήνυμα ότι η κατεύθυνση της ΝΔ δεν θα αμφισβητηθεί.