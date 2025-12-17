Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως θα εκτονωθεί η κατάσταση με τους αγρότες»

Στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες από το βήμα της Βουλής για στεγαστικό και αγρότες επικεντρώθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12).

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Είχαμε μια μακρά κοινοβουλευτική μέρα χθες με την υπερψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Ξέρετε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο προϋπολογισμός. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας των οποίων οι συντάξεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Παρασκευή, θα δουν και τις αυξήσεις για το 2026 όσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα δουν ήδη τις πρώτες αυξήσεις και ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων θα έχουν μια πρόσθετη ενίσχυση στο εισόδημα τους και βέβαια καθώς από τον Ιανουάριο θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι πολιτικοί μας οι πολιτικές μας θα δουν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος τους.

Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και το μέρισμα που δίνουμε στην κοινωνία τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες αναγνωρίστηκε και από την επιλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup κάτι που πριν από κάποια χρόνια θα φαινόταν ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ελπίζω πως θα υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους αγρότες ενόψει των γιορτών

Ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία και χθες να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης στα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέση και θέλω να ελπίζω καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν κι αυτοί υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια και αν είναι τα αιτήματα τους δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον να επιστρέψει στο χωριό του για τις διακοπές του Χριστουγέννων», είπε ο πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κώστα Τασούλα / Φωτ.: Eurokinissi

«Να σας ενημερώσω για το ευρωπαϊκό συμβούλιο το οποίο θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα με τη συνάντηση με τους ηγέτες των δυτικών Βαλκανίων, τη βούληση της Ελλάδος να σταθεί στο πλευρό των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στη διαδρομή τους προς την ευρωπαϊκή ένωση είναι δεδομένη, ο πήχης και για τις χώρες αυτές έχει μπει ψηλά, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλά η Ελλάδα έχει στρατηγικό όφελος από το να είναι πρωταγωνιστής στην υποστήριξη αυτές οι προσπάθειες για όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών πόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Αλλά θα έχουμε και μία πρώτη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα έχω την ευκαιρία και πάλι να θέσω τις εθνικές προτεραιότητες και τη διατήρηση των πόρων της εθνικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής αλλά να βάλω και εγώ στο τραπέζι της συζήτησης την ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση όχι απλά εθνική απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό.

Λάβαμε πρόσθετα μέτρα χθες αλλά είναι σαφές ότι το χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα συμφωνηθεί, θα πρέπει να υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την υποστήριξη κυρίως των συμπολιτών μας οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νοίκι», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τασούλας σε Μητσοτάκη: Όλα μπορούν να λυθούν όχι με σύγκρουση αλλά με συνεννόηση και διάλογο

«Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για αυτά που μου προεξοφλήσατε ότι θα πούμε και κατ' ιδίαν εκτενέστερα αργότερα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο τρίπτυχο που σας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Είναι ο Προϋπολογισμός, ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες με την υπερψήφισή του, είναι το αγροτικό θέμα κι είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα όπως φαίνεται τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις γι' αυτό άλλωστε και στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών επιβραβεύτηκε, όχι μόνο η χώρα, αλλά και ο λαός που με τις θυσίες του οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση, και όχι μόνο στην έξοδο, αλλά και σε μία θετική οικονομική εικόνα, η οποία έχει αντανάκλαση και στο ότι προεδρεύουμε πλέον με τον κ. Πιερρακάκη στο περίφημο Eurogroup. Και αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα βλέπω ότι δεν σας παρέχει προσχήματα από το να απέχετε από παροχές οι οποίες όμως δεν υπονομεύουν αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα», προσέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επανέλαβε πως και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup είπε στη Βουλή ότι αντιλαμβάνεται ότι είναι προϋπολογισμός θετικός που πρέπει να υπερψηφιστεί αλλά και ότι αντιλαμβάνεται πως μεγάλα τμήματα της κοινωνίας έχουν δυσκολίες ακόμη και θα φροντίσουμε ώστε αυτές τις δυσκολίες σιγά-σιγά εντός των δυνατοτήτων μας να τις ξεπεράσουμε.

Για το αγροτικό θέμα είπε ότι «πράγματι είμαστε σε περίοδο Χριστουγέννων όπου θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλες μετακινήσεις και εσωτερικού τουρισμού και ατομικές, εκατοντάδες χιλιάδες προς τα χωριά και είμαι βέβαιος ότι και το πνεύμα των ημερών αλλά και η εξέλιξη του θέματος του αγροτικού, προς το οποίο και η κοινωνία και η πολιτεία τείνει ευήκοον ους -μιλήσατε για δίκαια αιτήματα- θα οδηγήσει σε μία συναινετική εξέλιξη. Εγώ προέρχομαι από μία περιοχή αγροτική, κυρίως όμως κτηνοτροφική. Σεβόμαστε τον κόπο τους, σεβόμαστε την αγωνία τους αλλά νομίζω πως αυτά όλα θα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες αλλά με διαδικασίες συνεννόησης, καταλλαγής και διαλόγου».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι είναι άλλο να διαφωνούμε κι άλλο να συγκρουόμαστε και μάλιστα εις βάρος μέρους της υπόλοιπης κοινωνίας και είπε ότι χωρίς να θέλει να κάνει τον προφήτη νιώθει ότι το πράγμα οδηγείται προς μία πιο συναινετική εξέλιξη κάτι που θα είναι ευχής έργον.

Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά ζητήματα είπε ότι είναι επιτυχία αν καταφέρουμε να εμπεδωθεί μία πολιτική για το στεγαστικό ζήτημα γιατί θα ήταν πολύ πιο προσοδοφόρο γι' αυτούς που χειμάζονται λόγω των υψηλών ενοικίων να υπάρξει και μία ευρωπαϊκή κοινή πολιτική πάνω σ' αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι απλώς ελληνικό αλλά είναι ευρύτερο.

Για το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων ο ΠτΔ ανέφερε ότι θα ενημερώσει τον πρωθυπουργό για τη διήμερη αποστολή του στο Μαυροβούνιο. «Πάντως έχουν αντιληφθεί πόσο η Ελλάδα, ήδη από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, υποβοηθάει αυτήν την εξέλιξη», κάτι που όπως είπε επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη -παρά τα όσα λέγονται περί δήθεν αδυναμίας της- ασκεί γοητεία και έχει κύρος στα μάτια μεγάλων πληθυσμών ακόμη που θέλουν πάση θυσία να ενταχθούν σ' αυτή γιατί έτσι θα νιώθουν τη σταθερότητα και την ευημερία σύμμαχό τους.