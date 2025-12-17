Μητσοτάκης: Μοναχικός δρόμος προς το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας και τις κάλπες

Βασικά «συστατικά» του προεκλογικού του αφηγήματος επιστράτευσε κατά τη χθεσινή του ομιλία στη Βουλή ο πρωθυπουργός, που περιέγραψε τον προϋπολογισμό του 2026 ως μία γέφυρα με το εκλογικό ορόσημο του 2027 αλλά και το στρατηγικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030.

Επαναβεβαιώνοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η καταπολέμηση της ακρίβειας μέσω αναπτυξιακών πολιτικών, που επιτρέπουν την ενίσχυση των μισθών, τη μείωση της φορολογίας και την αύξηση των θέσεων εργασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αδιέξοδη στάση της αντιπολίτευσης και απουσία οποιασδήποτε εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης για να επιχειρηματολογήσει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη, που μπορεί να εγγυηθεί σιγουριά και συνέχεια. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αφού αναφέρθηκε στην εντεινόμενη γεωπολιτική ρευστότητα, που επικρατεί στη ευρύτερη περιοχή αλλά και διεθνώς επέμεινε ότι «η χώρα μας διαθέτει κάτι, που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί» θέτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα από τα κυριότερα πολιτικά διλήμματα, που θα συνοδεύει τη «γαλάζια» στρατηγική έως τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ο πρωθυπουργός δε δίστασε να επικαλεστεί τη «διακομματική παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία 40 χρόνια» για να υπογραμμίσει εκ νέου ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση του δεν έχουν καμία διάθεση να βάλουν φρένο στην προώθηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων. «Τα προβλήματα από το χθες είναι πολλά, διαχρονικά και διακομματικά. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να μένει όμηρός τους και ως εκ τούτου οφείλει να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον και αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς και στη διαχείριση της τρέχουσας κρίσης με τους αγρότες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι «το «σήμερα» μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το «αύριο» της επόμενης» και επανέλαβε ότι «έχω δεσμευτεί πως δεν θα αφήσω ποτέ την πατρίδα μου να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες προ δεκαετίας».

Οι αιχμές για Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο και Τσίπρα

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός δεν άφησε αναπάντητες τις αιχμές, ούτε του υπό rebranding πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ούτε και την αυστηρή κριτική, που ασκούν εσχάτως οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Βλέπουμε φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της» σημείωσε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει ότι τα προαναφερθέντα φαινόμενα είναι τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος έκανε λόγο για «παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις» και διαβεβαίωσε ότι «απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου».