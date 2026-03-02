Αναστάτωση στο Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη κοντά στο ρωσικό προξενείο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/3) στην ΕΛΑΣ καθώς κοντά στο προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν δύο σακούλες που κρίθηκαν ως ύποπτες.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, με τους πυροτεχνουργούς να προχωρούν σε ελεγχόμενη έκρηξη στις ύποπτες σακούλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τελικά οι δύο σακούλες περιείχαν φαγητό.