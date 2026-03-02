Ελλάδα Χαλάνδρι Εκρηκτικός Μηχανισμός Αστυνομία

Αναστάτωση στο Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη κοντά στο ρωσικό προξενείο

Δύο σακούλες εντοπίστηκαν έξω από το ρωσικό προξενείο που θεωρήθηκαν ύποπτες. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Το ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 14:53

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/3) στην ΕΛΑΣ καθώς κοντά στο προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν δύο σακούλες που κρίθηκαν ως ύποπτες.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, με τους πυροτεχνουργούς να προχωρούν σε ελεγχόμενη έκρηξη στις ύποπτες σακούλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τελικά οι δύο σακούλες περιείχαν φαγητό.

