Κολωνός: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα στον 38χρονο φερόμενο δολοφόνο της 31χρονης

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου που φέρεται να δολοφόνησε την 31χρονη σύντροφό του στον Κολωνό.

Μετά από τα νεότερα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην Εισαγγελία ο 38χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική (κακούργημα), διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευόμενη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολούθηση (κακούργημα) και παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα).

Στον κατηγορούμενο δεν ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη για διακοπή κύησης λόγω των νεότερων στοιχείων από την ιατροδικαστική εξέταση. Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των γειτόνων

Πληθαίνουν οι μαρτυρίες γειτόνων του ζευγαριού που κάνουν λόγο για συχνές εντάσεις και κακοποιητική συμπεριφορά από τον φερόμενο δράστη στη σύζυγό του.

Καβγάδες ακούγονταν συχνά από αυτό το σπίτι, ανέφερε γειτόνισσα του ζευγαριού. «Μια φορά ήρθε η αστυνομία, που είχε φωνάξει εκείνη, ότι την έδειρε. Βράδυ ήταν δεν μπορούσαμε να δούμε, φώναζε και αυτή, φώναζε και αυτός στον δρόμο», τόνισε, μιλώντας στον ANT1.

«Γενικά γίνονταν διάφορα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στη γειτονιά «δυστυχώς υπάρχουν και άλλα περιστατικά». «Σπάνε έπιπλα, έρχονται αστυνομίες. Και πολύ φοβάμαι ότι και σε αυτά τα σπίτια μπορεί να μην έχει καλή κατάληξη», είπε.

Παρά το γεγονός ότι ο 38χρονος επιμένει στην εκδοχή του «ατυχήματος», τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα διαψεύδουν τα όσα έχει καταθέσει, δείχνοντας χτυπήματα που δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από ατύχημα αλλά από κλοτσιά ή από πάτημα.

Περισσότερο φως αναμένεται να χυθεί από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Σημειώνεται ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη το Σάββατο (28/2) και ο σύζυγος του θύματος συνελήφθη νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής για ανθρωποκτονία.

Δομή φιλοξενίας αναζητούσε η 31χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το Action24, το προηγούμενο διάστημα η 31χρονη είχε προσπαθήσει να απευθυνθεί σε δομή φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες. Παράλληλα, φέρεται να είχε περιγράψει σε φίλους τον εφιάλτη που βίωνε από τον 38χρονο σύζυγό της.

Καταθέσεις συλλέγονται και από την οικογένεια του φερόμενου δράστη και συγκεκριμένα από τον πατέρα και τον αδελφό του.