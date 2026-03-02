Απολογείται την Τετάρτη ο σύντροφος της 31χρονης στον Κολωνό - «Ήταν ατύχημα» λέει ο κατηγορούμενος

Λίγο πριν από τις 17:30, ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αφού έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 12:30.

Η δικηγόρος του κατηγορούμενου, Μαρία Βαγενά, δήλωσε ότι ο πελάτης της αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, επιμένοντας ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε ατύχημα. Σε ερώτηση σχετικά με το αν υποστηρίζει ότι έπεσε από τις σκάλες, η συνήγορος προτίμησε να απαντήσει την Τετάρτη.

Νέα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σημαντική ανατροπή προέκυψε από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής έρευνας, καθώς διαπιστώθηκε ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος, όπως αρχικά είχε αναφερθεί. Σύμφωνα με τη συνήγορο, η γυναίκα έπασχε από κίρρωση του ήπατος, πάθηση που προκαλεί φούσκωμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο είχε εκληφθεί λανθασμένα ως κύηση.

Η κ. Βαγενά εξήγησε ότι ο 38χρονος θεωρούσε τη σύντροφό του έγκυο βάσει των όσων του είχε πει η ίδια, υπογραμμίζοντας πως ενδεχομένως ούτε η ίδια γνώριζε την πραγματική αιτία του φουσκώματος.

Η υπεράσπιση αναμένει την τελική έκθεση

Η υπεράσπιση αναμένει τη δημοσίευση της τελικής ιατροδικαστικής έκθεσης την Τρίτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εικόνα της δικογραφίας. Σχετικά με τις αναφορές γειτόνων για συχνούς καυγάδες του ζευγαριού, η δικηγόρος επισήμανε ότι ένας καυγάς δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ανθρωποκτόνο δόλο.

Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ η κ. Βαγενά χαρακτήρισε τη διαπίστωση ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος ως κρίσιμο στοιχείο για τη συνολική διαλεύκανση της υπόθεσης.