Κολωνός: Τα χτυπήματα που «δείχνουν» γυναικοκτονία - Η ανατροπή με την εγκυμοσύνη και η κίρρωση

Σε περιβάλλον συστηματικής κακοποίησης φέρεται ότι ζούσε η 31χρονη Νεκταρία, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στον Κολωνό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου με θανάσιμα χτυπήματα να εντοπίζονται στο σώμα της.

Κατηγορούμενος για τη δολοφονία της είναι ο 38χρονος σύζυγός της, ο οποίος επιπλέον επιβαρύνεται με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας και αναμένεται να βρεθεί ξανά αύριο Τετάρτη (4/3) ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, η ιατροδικαστική εξέταση της σορού της 31χρονης έδειξε ότι δεν ήταν έγκυος, ανατρέποντας την αρχική πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει. Επίσης, η κοπέλα έπασχε από κίρρωση του ήπατος. Η ασθένεια αυτή εξηγούσε το πρήξιμο που είχε στην κοιλιακή χώρα και το οποίο το ζευγάρι φαίνεται ότι είχε ερμηνεύσει ως προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Από την ιατροδικαστική εξέταση, προέκυψαν και κάποια πολύ βαριά χτυπήματα στο κεφάλι του θύματος, παλαιότερα και νεότερα, τα οποία κατηγορείται ότι της έχει προκαλέσει ο 38χρονος.

Ο ιατροδικαστής αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να αποφανθεί αν ο θάνατός της προήλθε αποκλειστικά από τα χτυπήματα που είχε ή αν αυτά επιτάχυναν τα συμπτώματα της κίρρωσης και επήλθε το μοιραίο.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος κατηγορείται ακόμα για παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

«Δύο φορές το μήνα μάλωναν»

Κοινός τόπος για γείτονες και φίλους του ζευγαριού ήταν οι συχνοί καβγάδες που ακούγονταν από το σπίτι στον Κολωνό.

«Καβγάδες γίνονταν συχνά, δυο φορές το μήνα μάλωναν», είπε γειτόνισσα του ζευγαριού, μιλώντας στον STAR. Ο 38χρονος μάλιστα φέρεται να είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με την αστυνομία στο παρελθόν, καθώς κατηγορήθηκε ότι είχε χτυπήσει σύντροφό του.

«Πήρε τη ζωή στα χέρια της να δουλέψει μόνη της, να μείνει μόνη της», δήλωσε φίλη της 31χρονης Νεκταρίας, μιλώντας στο MEGA.

«Άτυχη ήταν και με τις σχέσεις της και μία συγκατοίκηση που είχε πάλι, άτυχη ήταν», πρόσθεσε.