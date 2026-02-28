Θρίλερ στον Κολωνό: Νεκρή έγκυος με τραύμα στο κεφάλι - Προσήχθη ο σύντροφός της

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό, όπου εντοπίστηκε νεκρή έγκυος γυναίκα 31 ετών, πεσμένη στις σκάλες του σπιτιού της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα ήταν τεσσάρων έως πέντε μηνών έγκυος. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι φέρει μώλωπες καθώς και τραύμα στο κεφάλι.

Μιχάλης Λεγάκης/ Flash.gr

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο σύντροφός της, 38 ετών έχει προσαχθεί και εξετάζεται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των αρμόδιων Αρχών που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.