Θρίλερ στον Κολωνό: Νεκρή έγκυος με τραύμα στο κεφάλι - Προσήχθη ο σύντροφός της
Νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Κολωνό εντοπίστηκε έγκυος γυναίκα με τραύμα στο κεφάλι, ενώ οι Αρχές προσήγαγαν και εξετάζουν τον σύντροφό της.
Σοκ προκαλεί η υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό, όπου εντοπίστηκε νεκρή έγκυος γυναίκα 31 ετών, πεσμένη στις σκάλες του σπιτιού της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα ήταν τεσσάρων έως πέντε μηνών έγκυος. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι φέρει μώλωπες καθώς και τραύμα στο κεφάλι.
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο σύντροφός της, 38 ετών έχει προσαχθεί και εξετάζεται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των αρμόδιων Αρχών που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.