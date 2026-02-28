Συναγερμός στον Μαραθώνα: Εντοπίστηκαν όπλα και σφαίρες κοντά στη λίμνη
Ένα AK-47, ένα πολεμικό τυφέκιο με διόπτρα στόχευσης και ένα κουτί σφαίρες εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στη λίμνη Μαραθώνα.
Τα όπλα ανακαλύφθηκαν από μια γυναίκα που πραγματοποιούσε πεζοπορία σε δύσβατο σημείο κοντά στη λίμνη του Μαραθώνα. Η πεζοπόρος ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς της ΤΔΕΕ Ωρωπού να φτάνουν πρώτοι στο σημείο.
Όπως διαπιστώθηκε, τόσο το AK-47 Kalashnikov όσο και το πολεμικό τυφέκιο φέρουν σημάδια οξείδωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανώς είχαν ριχθεί στη λίμνη και ήρθαν στην επιφάνεια λόγω της πτώσης της στάθμης του νερού.
Τα δύο όπλα, μαζί με το κουτί σφαίρες που βρέθηκε στο σημείο, θα μεταφερθούν στη ΔΕΕ για βαλλιστική εξέταση, ώστε να εξακριβωθεί η προέλευσή τους και αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες.
Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκαν τα όπλα στη λίμνη και ποιος τα «ξεφόρτωσε».