Συναγερμός στον Μαραθώνα: Εντοπίστηκαν όπλα και σφαίρες κοντά στη λίμνη

Τα όπλα ανακαλύφθηκαν από μια γυναίκα που πραγματοποιούσε πεζοπορία σε δύσβατο σημείο κοντά στη λίμνη του Μαραθώνα. Η πεζοπόρος ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς της ΤΔΕΕ Ωρωπού να φτάνουν πρώτοι στο σημείο.

Όπως διαπιστώθηκε, τόσο το AK-47 Kalashnikov όσο και το πολεμικό τυφέκιο φέρουν σημάδια οξείδωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανώς είχαν ριχθεί στη λίμνη και ήρθαν στην επιφάνεια λόγω της πτώσης της στάθμης του νερού.

Φωτ.: flash.gr

Τα δύο όπλα, μαζί με το κουτί σφαίρες που βρέθηκε στο σημείο, θα μεταφερθούν στη ΔΕΕ για βαλλιστική εξέταση, ώστε να εξακριβωθεί η προέλευσή τους και αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκαν τα όπλα στη λίμνη και ποιος τα «ξεφόρτωσε».