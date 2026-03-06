Δεν θα πούμε το νερό νεράκι: Η «αναγέννηση» της λίμνης του Μαραθώνα χαρίζει ελπίδες

Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, που εύκολα θα μπορούσε να θυμίζει τις καταπράσινες περιοχές της Ηπείρου ή της Πελοποννήσου, καταγράφεται σε νέο βίντεο του καναλιού Up Stories. Κι όμως, η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν βρίσκεται στα πιο εύφορα εδάφη της χώρας, αλλά σε απόσταση μόλις 40 λεπτών από το κέντρο της Αθήνας.

Η ομάδα του Up Stories επισκέφθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου το Πολυδένδρι Αττικής, όπου κατέγραψε τα νερά που καταλήγουν στις εκβολές της λίμνης Μαραθώνα, αφού πρώτα περάσουν από τις εγκαταστάσεις διύλισης της ΕΥΔΑΠ. Οι εικόνες με το κρυστάλλινο νερό να κυλά μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, σε μια από τις λιγότερο γνωστές φυσικές γωνιές της Αττικής.

Παράλληλα, φαίνεται πως η στάθμη της λίμνης παρουσιάζει αισθητή άνοδο. Το μικρό νησάκι που είχε εμφανιστεί τους προηγούμενους μήνες λόγω της παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας, προκαλώντας ανησυχία για τη μείωση των υδάτινων αποθεμάτων, δεν είναι πλέον ορατό, καθώς η λίμνη φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στα φυσιολογικά της επίπεδα.

Το βίντεο του Up Stories αναδεικνύει ένα εντυπωσιακό υδάτινο τοπίο, το οποίο παραμένει άγνωστο για πολλούς, παρότι βρίσκεται τόσο κοντά στην Αθήνα.

