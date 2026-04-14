Οι βροχές «ανέστησαν» πανέμορφη λίμνη στη Λάρισα: Η «στεγνή» Σκήτη γέμισε ξανά νερό

Η αναγέννηση μίας από τις πιο παράξενες λίμνες της Ελλάδας συνέβη στη Λάρισα το τελευταίο διάστημα, με την πανέμορφη λίμνη της Σκήτης στο δήμο Αγιάς να παίρνει ξανά ζωή.

Λίγους μήνες πριν η λίμνη είχε στεγνώσει τελείως, παρουσιάζοντας μια απόκοσμη εικόνα. Ωστόσο, με τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος, η Σκήτη γέμισε ξανά νερό και σύμφωνα με το onlarissa.gr θυμίζει πάλι τον παλιό της εαυτό. Είναι η λίμνη που επισκέπτεται πλήθος κόσμου κάθε χρόνο για να τη φωτογραφίσει.

Η Σκήτη είναι χτισμένη στις πλαγιές του Μαυροβουνίου σε υψόμετρο 350 μέτρων και έχει αναπτυχθεί τουριστικά γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα.

Φωτό: Γιώργος Κουκουτιανός/Πηγή: onlarissa.gr

Η λίμνη της έχει μετατραπεί σε ελκυστικό προορισμό για τους φυσιολάτρες. Είναι πολύ ιδιαίτερη και έχει έκταση 200 στρέμματα και βάθος από 2 έως 7 μέτρα.

Το εντυπωσιακό γεγονός είναι ότι η λίμνη δεν δημιουργήθηκε από φυσικό φαινόμενο, αλλά ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης πριν από κάποια χρόνια από την τότε Νομαρχία, η οποία κατασκεύασε έναν ταμιευτήρα νερού για την άρδευση της καλλιεργήσιμης γης.

Η λίμνη της Σκήτης δεν ικανοποίησε τελικά μόνο τον πρακτικό λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή το πότισμα της γης, καθώς αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια έναν ξεχωριστό πόλο έλξης για κάθε φυσιολάτρη. Οι κορμοί των δέντρων που βρίσκονται μέσα στο νερό δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο και ένα θέαμα που μαγνητίζει το βλέμμα.

Το τοπίο προσφέρει μια ιδιαίτερη εμπειρία σε όσους το επισκέπτονται, συνδυάζοντας την ομορφιά της φύσης με το αποτύπωμα της ανθρώπινης δημιουργίας.