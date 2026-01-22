Το νερό «επιστρέφει» στη λίμνη Υλίκη - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Μετά από έντονες βροχοπτώσεις και κακοκαιρία στην Αττική, η κατάσταση της Λίμνης Υλίκης δείχνει να βελτιώνεται, καθώς το νερό επιστρέφει στους ταμιευτήρες που τροφοδοτούν την περιοχή. Το βίντεο που ακολουθεί καταγράφει την εντυπωσιακή ροή του νερού στην λίμνη, η οποία αποτελεί βασική πηγή υδροδότησης για την Αθήνα.

Η στάθμη του νερού στην Υλίκη είχε πέσει τόσο πολύ, αποκαλύπτοντας νησάκια που παρέμεναν βυθισμένα για χρόνια και προκαλώντας έντονες ανησυχίες για την υδροδότηση της Αττικής. Μέχρι το τέλος του 2025, τα τελευταία δεδομένα έδειχναν δραματική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων και έντονη ανάγκη για λήψη μέτρων. Ωστόσο, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν τα αποθέματα, δίνοντας ελπίδα για μια βελτίωση των κλιματολογικών συνθηκών και την εφαρμογή έργων διαχείρισης του νερού.

Η μείωση του νερού στην Υλίκη ήταν εντυπωσιακή, φτάνοντας το 40% μέσα σε ένα μόλις έτος, με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι η κλιματική αλλαγή παίζει καθοριστικό ρόλο στη συρρίκνωση των αποθεμάτων. Οι άνυδροι χειμώνες και η έλλειψη χιονιού στις βουνοκορφές της περιοχής οδηγούν στη μείωση των ρυακιών που ανανεώνουν φυσικά τις πηγές νερού.