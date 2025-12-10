Breaking news icon BREAKING
Αγρότες: Ο χάρτης με τα μπλόκα - Σε ποια σημεία οι δρόμοι είναι κλειστοί

Ελλάδα Περιβάλλον Λειψυδρία στην Ελλάδα Meteo Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών νερό

Συνεχίζεται η μεγάλη λειψυδρία στον Μόρνο παρά τον βροχερό Νοέμβριο - Νέες θλιβερές εικόνες

Τα ισχυρά κύματα βροχών δεν ωφέλησαν τον υδάτινο ταμιευτήρα και είναι εμφανές στον φωτογραφικό φακό.

Φωτό: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Παρά τις ισχυρές κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα το τελευταίο διάστημα, η βροχή που έπεσε στην περιοχή του Μόρνου δεν ήταν ικανή να αντιστρέψει την εμφανή μείωση των αποθεμάτων νερού στον υδάτινο ταμιευτήρα.

Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το τετραήμερο μεταξύ 3 και 6 Δεκεμβρίου κατά το οποίο πολλές περιοχές «πνίγονταν» στη βροχή από την κακοκαιρία Byron, η ποσότητα βροχής στην περιοχή της λίμνης Μόρνου ήταν πολύ μικρότερη.

«Μόνο 43 χιλιοστά έπεσαν στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου», αναφέρει χαρακτηριστικά το meteo.gr.

Αδιάψευστος μάρτυρας της λειψυδρίας που συνεχίζει να μαστίζει τον πολύτιμο ταμιευτήρα είναι οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη χαμηλή στάθμη στη λίμνη του Μόρνου αλλά και την σχεδόν ολοκληρωτική επανεμφάνιση του χωριού Κάλλιο, το οποίο είχε «χαθεί» στο βυθό της τεχνητής λίμνης όταν αυτή κατασκευάστηκε.

Φωτό: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
