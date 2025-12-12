Βίντεο από ψηλά καταγράφει τις 700 καταβόθρες που δημιουργήθηκαν στο Ικόνιο λόγω ξηρασίας

Εκατοντάδες καταβόθρες έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα σε περιοχή της Τουρκίας που μαστίζεται από ξηρασία, καθώς ανοίγονται τεράστιες τρύπες στη Γη σε όλο το ξερό τοπίο.

Μια πρόσφατη αξιολόγηση από την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας διαπίστωσε 684 καταβόθρες στην πεδιάδα του Ικονίου, μια βασική περιοχή καλλιέργειας σιταριού που συχνά αναφέρεται ως ο σιτοβολώνας της χώρας. Ορισμένες από αυτές τις καταβόθρες έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 30 μέτρα και βάθος εκατοντάδων μέτρων.

Οι ειδικοί εντοπίζουν την κλιματική αλλαγή, την ξηρασία και την εκτεταμένη άντληση υπόγειων υδάτων λόγω τηςέντονης άρδευσης για την παραγωγή ζαχαρότευτλων και καλαμποκιού.

Σύμφωνα πάντα με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ικονίου, η στάθμη των υπόγειων υδάτων σε περιοχές του Ικονίου έχει μειωθεί κατά δεκάδες μέτρα τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τουρκικές γεωλογικές μελέτες.

Η περιοχή του Ικονίου ιστορικά έβλεπε μόνο μια χούφτα καταβόθρες ανά δεκαετία πριν από τη δεκαετία του 2000. Πλέον δεκάδες εμφανίζονται ετησίως. Το Κέντρο Έρευνας Καταβόθρων του Πανεπιστημίου δήλωσε ότι περίπου 1.850 περιοχές παρουσίαζαν καθίζηση μέχρι το τέλος του 2021.

Νέο βίντεο από drone καταγράφει από ψηλά τις βαθιές τρύπες να διαλύουν την αγροτική περιοχή.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της NASA, η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρή ξηρασία και οι δεξαμενές νερού έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους εδώ και 15 χρόνια το 2021.

Η Turkey Today αναφέρει ότι οι καταβόθρες στο Καραπινάρ απειλούν τις γεωργικές εκτάσεις και οι αγρότες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τους κινδύνους που θέτουν οι νέες καταρρεύσεις. Ορισμένοι αγρότες έχουν χάσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις λόγω καταρρεύσεων ή έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν χωράφια υψηλού κινδύνου.

Οι τουρκικές αρχές έχουν αυξήσει την παρακολούθηση στη λεκάνη του Ικονίου και έχουν ξεκινήσει προγράμματα για τη μείωση των παράνομων γεωτρήσεων.