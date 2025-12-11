Το Τουβαλού βυθίζεται - Οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες έφτασαν στην Αυστραλία

Την πόρτα της Αυστραλίας «χτύπησαν» οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες που εγκατέλειψαν το νησί του Τουβαλού στον Ειρηνικό το οποίο βυθίζεται λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Την άφιξη των κατοίκων του μικροσκοπικού νησιού επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας καθώς αποκάλυψε 11.000 κάτοικοι υπέβαλαν αίτηση για κλιματική βίζα ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει. Η συμφωνία για έκδοση του σχετικού εγγράφου ήταν αποτέλεσμα μιας διμερούς συμφωνίας ανάμεσα στα δυο κράτη πριν από δυο χρόνια.

Το ανώτατο όριο ανέρχεται σε 280 θεωρήσεις εισόδου ετησίως ώστε να μην δημιουργηθεί «διαρροή επιστημονικού δυναμικού» από το Τουβαλού.

Ανάμεσα στους νησιώτες που επελέγησαν κατά την πρώτη υποδοχή κλιματικών μεταναστών είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος του Τουβαλού, μια οδοντίατρος και ένας πάστορας, ο οποίος θα επικεντρωθεί στη διατήρηση της πνευματικής ζωής των μεταναστών χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους, δήλωσαν αξιωματούχοι της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Ο Μανιπούα Πουαφολάου, από το κύριο νησί Φουναφούτι του Τουβαλού, έφτασε στην Αυστραλία πριν από ένα δεκαπενθήμερο. Ασκούμενος πάστορας της πιο μεγάλης εκκλησίας στο Τουβαλού σχεδιάζει να ζήσει στη μικρή πόλη Ναρακοόρτε στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, όπου μερικές εκατοντάδες εποχικοί εργάτες από νησιά του Ειρηνικού εργάζονται στη γεωργία και στην επεξεργασία κρέατος.

«Για τους ανθρώπους που μετακομίζουν στην Αυστραλία, δεν είναι μόνον η φυσική και οικονομική τους ευημερία, αλλά χρειάζονται και πνευματική καθοδήγηση», δήλωσε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας.

Ο πρωθυπουργός του Τουβαλού Φελέτι Τίο επισκέφθηκε την κοινότητα των υπηκόων της χώρας του στο Μέλτον, στην Μελβούρνη, τον περασμένο μήνα για να επισημάνει το πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν ισχυροί δεσμοί και πολιτιστικοί δεσμοί πέρα από τα σύνορα καθώς οι πολίτες μεταναστεύουν, δήλωσαν αξιωματούχοι της χώρας του.

Ως το 2050, επιστήμονες της NASA προβλέπουν ότι καθημερινές παλίρροιες θα βυθίσουν τη μισή ατόλη Φουναφούτι, όπου ζει το 60% των κατοίκων του Τουβαλού και χωρικοί έχουν προσκολληθεί σε μια στενή λωρίδα γης που δεν ξεπερνά τα 20 μέτρα. Η πρόβλεψη αυτή προϋποθέτει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά ένα μέτρο, ενώ στην χειρότερη περίπτωση, που αυτό θα είναι το διπλάσιο, το 90% της κύριας ατόλης της χώρας θα βρεθεί κάτω από το νερό.

Οι κλιματικές βίζες προσφέρουν «κινητικότητα με αξιοπρέπεια»

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι οι κλιματικοί μετανάστες θα συμβάλουν στην αυστραλιανή κοινωνία.

Η βίζα προσφέρει «κινητικότητα με αξιοπρέπεια, παρέχοντας στους πολίτες του Τουβαλού την ευκαιρία να ζήσουν, να σπουδάσουν και να εργαστούν στην Αυστραλία καθώς επιδεινώνεται ο κλιματικός αντίκτυπος», ανέφερε η Γουόνγκ σε ανακοίνωσή της προς το Reuters.

Υπηρεσίες υποστήριξης έχουν δημιουργηθεί από την Αυστραλία για να βοηθήσουν τις οικογένειες από το Τουβαλού να εγκατασταθούν στην Μελβούρνη, στην ανατολική ακτή, στην Αδελαΐδα στη Νότια Αυστραλία και στη βόρεια πολιτεία Κουίνσλαντ.

Η Κιτάι Χαουλάπι, η πρώτη γυναίκα οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος στο Τουβαλού, παντρεύτηκε πρόσφατα και θα μετεγκατασταθεί στη Μελβούρνη, πόλη με πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Μπορώ ανά πάσα στιγμή να φέρω ό,τι καινούργιο μάθω από την Αυστραλία πίσω στην κουλτούρα της πατρίδας μου, μόνο για να βοηθήσω», σημείωσε σε βίντεο με δηλώσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ