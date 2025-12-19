ΕΥΔΑΠ: Πόσο αυξάνεται ο λογαριασμός νερού – Νέο πάγιο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Αττική

Σε αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης οδηγεί η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), ανοίγοντας έναν νέο κύκλο επιβαρύνσεων για καταναλωτές στην Αττική από το 2026 και μετά. Η πρόταση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της πρώτης Ρυθμιστικής Περιόδου 2025–2029 και αφορά όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.

Στόχος της εταιρείας, όπως επισημαίνεται, είναι ο επιμερισμός του χρηματοοικονομικού κόστους, ώστε, μετά τις αυξήσεις, τα τιμολόγια να παραμείνουν σταθερά έως και το 2029. Στην πράξη, όμως, το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για τους λογαριασμούς νερού.

Οικιακά τιμολόγια: +24 ευρώ τον χρόνο

Για τα νοικοκυριά, η ΕΥΔΑΠ εισηγείται διπλασιασμό του μηνιαίου παγίου ύδρευσης από 1 ευρώ σε 2 ευρώ, που μεταφράζεται σε επιβάρυνση 12 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά μηνιαίο πάγιο αποχέτευσης 1 ευρώ, ενιαίο για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

Έτσι, η συνολική ετήσια επιβάρυνση για ένα μέσο νοικοκυριό διαμορφώνεται στα 24 ευρώ. Οι κλίμακες κατανάλωσης νερού παραμένουν αμετάβλητες, γεγονός που σημαίνει ότι οι αυξήσεις περιορίζονται στα πάγια και όχι στη χρέωση ανά κυβικό.

Εξαιρέσεις:

Πλήρης απαλλαγή από το πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης προβλέπεται για:

δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου (Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο),

πολύτεκνους,

υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ.

Επαγγελματικά και βιομηχανικά τιμολόγια: Αυξήσεις άνω του 32%

Πιο «βαριές» είναι οι αυξήσεις για τις επιχειρήσεις. Για κατανάλωση έως 1.000 κυβικά μέτρα, προτείνεται αύξηση 32,5%, με την τιμή ανά κυβικό να ανεβαίνει από 0,83 ευρώ σε 1,10 ευρώ.



Για μεγαλύτερες καταναλώσεις, η τιμή του κυβικού ύδατος αυξάνεται από 0,98 ευρώ σε 1,30 ευρώ, επιβάρυνση που επηρεάζει άμεσα βιομηχανίες και μεγάλες επαγγελματικές μονάδες.

Δημόσιο και δήμοι: Στο ίδιο κύμα ανατιμήσεων

Ανάλογες αναπροσαρμογές προβλέπονται και για το Δημόσιο, τους δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Εδώ, η αύξηση φτάνει το 32,6%, με την τιμή να διαμορφώνεται επίσης στα 1,30 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Αύξηση 33,1% καταγράφεται και στα τιμολόγια Ενίσχυσης Δικτύων Δήμων και Κοινοτήτων, Υδροδότησης Νήσων και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, από 0,488 ευρώ σε 0,65 ευρώ το κυβικό.

Το «βαρύ» χρηματοοικονομικό κόστος έως το 2029

Στον πυρήνα της εισήγησης βρίσκεται το χρηματοοικονομικό κόστος της πρώτης ρυθμιστικής περιόδου. Η ΕΥΔΑΠ προτείνει:

384,3 εκατ. ευρώ για το 2025

398,8 εκατ. ευρώ για το 2026

407,8 εκατ. ευρώ για το 2027

414,6 εκατ. ευρώ για το 2028

427 εκατ. ευρώ για το 2029

Η πρόταση βασίζεται σε αίτημα για αναγνώριση εύλογης απόδοσης 6,96%, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος δανειακών και ιδίων κεφαλαίων, αλλά και τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του κλάδου ύδρευσης.

Τι ακολουθεί

Η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ , πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι το νερό, ένας από τους πιο βασικούς πόρους, μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο των αυξήσεων, με το 2026 να προμηνύεται πιο «αλμυρό» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.