Μόνο 49 χιλιοστά βροχής «έριξε» στον Μόρνο η κακοκαιρία Byron

Ενημέρωση για τα χιλιοστά βροχής που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Μόρνου εν μέσω της κακοκαιρίας Byron, έδωσε το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.



Το περασμένο τετραήμερο (03-06/12/2025), όπως γνωστοποίησε σχετικά το meteo.gr, έπεσαν «μόνο 43 χιλιοστά στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου».



«Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και τους δύο σταθμούς η ετήσια βροχή ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα στον σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής και στον σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής. Η μέση τιμή των τελευταίων 10 ετών για την ετήσια βροχής ως τις 08/12 είναι περίπου 800 χιλιοστά» σημειώνει στο ίδιο άρθρο του το Meteo.



Meteo.gr