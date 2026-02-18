«Διψά» η Κύπρος: Έκκληση στους πολίτες για περιορισμό της κατανάλωσης νερού

Αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό η Κύπρος, με τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για περιορισμό της κατανάλωσης νερού κατά 10%.

Ειδικότερα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού κατά περίπου δύο λεπτά την ημέρα, λόγω της σοβαρότατης ξηρασίας που πλήττει το νησί. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα αποθέματα στις δεξαμενές βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από την αύξηση της θερμοκρασίας και τις περιορισμένες βροχοπτώσεις.

Κάθε σταγόνα μετράει

«Όλοι πρέπει να μειώσουν την κατανάλωσή τους» δήλωσε στον Guardian η επικεφαλής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Ηλιάνα Τοφά Χρηστίδου. «Είτε πρόκειται για το ντους, το βούρτσισμα των δοντιών ή τη χρήση πλυντηρίου. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και κάθε σταγόνα μετράει».

Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για τη σοβαρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στο νησί, με τις εισροές στα φράγματα να βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο από το 1901, όποτε δηλαδή ξεκίνησαν οι σχετικές μετρήσεις. Παράλληλα, μεγάλες εκτάσεις γης έχουν ξεραθεί, ενώ ακόμη και σημαντικές δασικές περιοχές καταστρέφονται με ταχείς ρυθμούς.

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το μέλλον

Η Κύπρος, που καταγράφει τη μεγαλύτερη υδατική πίεση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, κινδυνεύει να δει την κατάσταση να επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Οι θερμοκρασίες αυξάνονται με ρυθμό περίπου 20% ταχύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που εντείνει την εξάντληση των υδάτινων αποθεμάτων.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση αυξάνεται διαρκώς. Οι ετήσιες βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 15%, ενώ οι ανάγκες σε νερό έχουν εκτοξευθεί κατά 300%, κυρίως λόγω της πληθυσμιακής αύξησης και της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς περίπου τρία εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τον μόνιμο πληθυσμό.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κατανάλωσης είναι 120 λίτρα ανά άτομο ημερησίως, σε ορισμένες περιοχές της Κύπρου η κατανάλωση φτάνει ακόμη και τα 500 λίτρα. Στόχος είναι να περιοριστεί στα 140 λίτρα ανά άτομο την ημέρα, μέσω οδηγιών για την ορθολογική χρήση νερού στις οικιακές δραστηριότητες.

Έκτακτα μέτρα από την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο έκτακτων μέτρων, που περιλαμβάνει εκστρατεία εξοικονόμησης, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων, επιδιόρθωση διαρροών και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης. Παράλληλα, οι αγρότες υποχρεώνονται να μειώσουν την άρδευση κατά 30%, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι αν δεν ληφθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα, η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της γεωργίας και σοβαρά κοινωνικά προβλήματα τις επόμενες δεκαετίες.