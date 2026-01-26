Θρήνος στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε από γρίπη Α

Σοκ και θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι κοριτσάκι 4 ετών πέθανε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στην Κύπρο αφού νόσησε από Γρίπη Α.

Tο ανήλικο παιδί νοσηλευόταν στο Μακάρειο Νοσοκομείο όπου εισήχθη με βαριά συμπτωματολογία. Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, το παιδί είχε μεταφερθεί το Σάββατο, διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση, από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.



Σύμφωνα με το sigmalive.com, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε βελτίωση. Όπως ανέφεραν οι θεράποντες ιατροί, η αιτία θανάτου ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια, συνεπεία λοίμωξης από τη Γρίπη Α.

Πώς μπορεί να εμποδιστεί η γρίπη

Η φετινή γρίπη αποδεικνύεται ιδιαίτερα μεταδοτική, με το νέο στέλεχος Κ να εξαπλώνεται γρήγορα και τα κρούσματα να αυξάνονται αισθητά. Ωστόσο, ένα ασυνήθιστο πείραμα που δημοσιεύεται στο περιοδικό PLOS Pathogens και πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες έφερε στο φως ευρήματα που αμφισβητούν όσα θεωρούσαμε δεδομένα για τον τρόπο μετάδοσης της γρίπης σε κλειστούς χώρους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόσταση από μόνη της ίσως δεν είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας κινδύνου.

Όταν η εγγύτητα δεν αρκεί για να κολλήσει η γρίπη

Οι ερευνητές αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι που, εκ πρώτης όψεως, έμοιαζε σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε νέες μολύνσεις. Έβαλαν φοιτητές που είχαν ήδη προσβληθεί από γρίπη να συγκατοικήσουν σε δωμάτιο ξενοδοχείου με υγιείς εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας. Οι συμμετέχοντες έμειναν μαζί για ώρες, μίλησαν, κινήθηκαν στον ίδιο χώρο και μοιράστηκαν αντικείμενα. Κι όμως, στο τέλος του πειράματος, κανένας από τους υγιείς δεν νόσησε.

Όπως αναφέρεται στο SciTech Daily, το εύρημα αυτό αιφνιδίασε ακόμη και τους ίδιους τους επιστήμονες. Σε μια περίοδο όπου η γρίπη φαίνεται να «κολλάει παντού», η πλήρης απουσία μετάδοσης γεννά εύλογα ερωτήματα. Μήπως τελικά ο ιός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο πιστεύαμε, όταν δεν συντρέχουν συγκεκριμένες συνθήκες; Και μήπως υπάρχουν πρακτικοί τρόποι να μειωθεί ο κίνδυνος, χωρίς ακραία μέτρα;

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μετάδοσης είναι ο βήχας. Παρότι οι ασθενείς έφεραν υψηλό ιικό φορτίο στη μύτη, έβηχαν ελάχιστα. Αυτό σήμαινε ότι απελευθερώνονταν στον αέρα πολύ μικρές ποσότητες ιού, οπότε και μειώνονταν δραστικά οι πιθανότητες να εισπνευστούν από τους υπόλοιπους.