Σαρώνει η γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»

«Δεν υπάρχει σπίτι αυτή τη στιγμή χωρίς κάποιον ασθενή με γρίπη», δήλωσε μιλώντας στο Action24 ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, με τα πολλά κρούσματα ασθενών που νοσούν με το υποστέλεχος Κ, «θυμίζει τα επίπεδα του 2008, όταν είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1», είπε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε πως πάνω από 130 παιδιά νοσηλεύτηκαν τον Ιανουάριο στα νοσοκομεία της χώρας, ενώ αναφερόμενος στα συμπτώματα σημείωσε πως είναι πολύ βαριά, με υψηλό πυρετό και μυαλγίες. Μάλιστα, όπως λένε οι ασθενείς «μπορεί κάποιες ημέρες να δείχνει να πηγαίνει καλύτερα και μετά ξαναφουντώνει».



Χαρακτήρισε «ύπουλο» τον ιό γιατί «μεταδίδεται δύο- τρεις ημέρες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα από τον φορέα αλλά και λίγα 24ωρα μετά τη λήξη τους».



Ο κ. Μαζάνης τόνισε κι ένα παράδοξο που υπάρχει με το φετινό υποστέλεχος, καθώς δεν το εντοπίζουν από τις πρώτες ημέρες τα τεστ κι έτσι οι ασθενείς δεν ξέρουν ότι έχουν κολλήσει γρίπη Α. «Μπορεί να βγει θετικό το τεστ την τρίτη ή και την τέταρτη ημέρα των συμπτωμάτων».

Τέλος, αναφέρθηκε στους τρόπους πρόληψης, αν και όπως είπε μέσα στο σχολείο οι μαθητές είναι δύσκολο να προφυλαχτούν και ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, λόγω και των κλειστών τάξεων. Κάλεσε τους γονείς να κρατούν σπίτι τα παιδιά τους αν εμφανίζουν συμπτώματα και να αποφεύγουν όσους εμφανίζουν βήχα ή καταρροή.

Έκκληση για εμβολιασμό

Οι παιδίατροι απευθύνουν έκκληση στους γονείς να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών, ακόμη και αυτή την περίοδο, καθώς η γρίπη εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κυκλοφορεί έως και τον Μάρτιο.



Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της έγκαιρης ιατρικής εκτίμησης με την εμφάνιση συμπτωμάτων, αλλά και της αποφυγής επαφής των παιδιών που νοσούν με ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.