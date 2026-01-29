Σάλος στην Ισπανία: Ληγμένα εμβόλια χορηγήθηκαν σε 253 άτομα, στη συντριπτική πλειοψηφία βρέφη

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές Αρχές της Ισπανίας, μετά τη διαπίστωση ότι σε διάστημα δύο μηνών χορηγήθηκαν ληγμένα εμβόλια σε 253 άτομα, ανάμεσα σε αυτά και δεκάδες βρέφη.



Οι υγειονομικές αρχές στη Χώρα των Βάσκων ξεκίνησαν έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους.



Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που υπέβαλε η κοινοβουλευτική ομάδα EH Bildu στο Κοινοβούλιο των Βάσκων. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες παρενέργειες μεταξύ εκείνων που έλαβαν τις ληγμένες δόσεις και ότι έχουν επικοινωνήσει με όλα τα άτομα που έχουν προσβληθεί.



Περισσότεροι από 250 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μωρών, αλλά δεν έχουν εμφανίσει, μέχρι στιγμής, καμία παρενέργεια.



Το επίμαχο εμβόλιο που γίνεται σε βρέφη



Η ληγμένη παρτίδα περιλαμβάνει το εξαπλό εμβόλιο, έναν κρίσιμο παιδικό ανοσοποιητικό μηχανισμό που προστατεύει από έξι ασθένειες: διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, ηπατίτιδα Β, πολιομυελίτιδα και αιμόφιλο ινφλουέντζας τύπου Β. Το εμβόλιο χορηγείται συνήθως σε βρέφη ως μέρος του βασικού εμβολιασμού.

Σύμφωνα με το σύστημα υγείας των Βάσκων, γνωστό ως Osakidetza, τα ληγμένα εμβόλια «δεν συνεπάγονται κανενός είδους επιπτώσεις στην υγεία».



Καταγγελία για συστηματική αποτυχία



Ο EH Bildu ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι ασθενείς έλαβαν όχι μόνο μία αλλά δύο ληγμένες δόσεις, επικρίνοντας την Osakidetza για την αδυναμία της να παρακολουθεί σωστά τις ημερομηνίες λήξης των εμβολίων και να ακολουθεί τα καθιερωμένα πρωτόκολλα.

«Η Osakidetza δεν έχει παρακολουθήσει την ιχνηλασιμότητα της ημερομηνίας λήξης και δεν έχει συμμορφωθεί με τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα», δήλωσε το κόμμα στην νομοθετική του πρωτοβουλία στην Άλαβα, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα των Βάσκων EITB.



Τα ληγμένα εμβόλια χορηγήθηκαν σε 12 από τους 13 οργανισμούς υγείας στη Χώρα των Βάσκων, μια περιοχή στη βόρεια Ισπανία με το δικό της αυτόνομο σύστημα υγείας.



Οικογένειες επικοινωνούν για επανεμβολιασμό



Ο Αλμπέρτο Μαρτίνεθ, Υπουργός Υγείας των Βάσκων από το Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα (PNV), δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «κάθε μία από τις περιπτώσεις έχει ταυτοποιηθεί πλήρως και οι οικογένειες επικοινωνούν για να ενημερώσουν απευθείας και να τους παράσχουν τις απαραίτητες ενδείξεις».

Τόσο η Osakidetza όσο και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων της Ισπανίας, μαζί με το Βασκικό Συμβούλιο Εμβολίων και τον κατασκευαστή του εμβολίου, συνιστούν σε όλα τα προσβεβλημένα άτομα να λάβουν μια δόση αντικατάστασης για να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία.



Τα κέντρα υγείας άρχισαν να επικοινωνούν με τις οικογένειες την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 για να προγραμματίσουν νέα ραντεβού για επανεμβολιασμό, σύμφωνα με το Euronews.



Δεύτερη διαμάχη για τα εμβόλια τους τελευταίους μήνες



Το περιστατικό έρχεται μόλις τέσσερις μήνες μετά από ένα άλλο σκάνδαλο που σχετίζεται με τα εμβόλια στην περιοχή. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ξεκίνησε μια δίκη εναντίον μιας παιδιατρικής νοσοκόμας στην πόλη Santurtzi, η οποία κατηγορείται ότι προσποιήθηκε ότι εμβολίαζε παιδιά ενώ στην πραγματικότητα πετούσε τα φιαλίδια των εμβολίων.

Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι περισσότερα από 400 παιδιά έμειναν ανεμβολίαστα κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022 ως αποτέλεσμα των φερόμενων ενεργειών της εν λόγω νοσοκόμας.



Τα δύο ξεχωριστά περιστατικά έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα πρωτόκολλα χορήγησης εμβολίων και την εποπτεία στο βασκικό σύστημα υγείας, αν και οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα ληγμένα εμβόλια δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία όσων τα έλαβαν.