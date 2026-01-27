Ξεκινάει η διαδικασία αποσωλήνωσης της 6χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων λόγω γρίπης

Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή που της προκάλεσε η νόσηση από γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, οι γιατροί που έχουν αναλάβει την 6χρονη αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποσωλήνωσης, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός του παιδιού.

Παράλληλα, στην εντατική του Παίδων νοσηλεύεται ακόμη ένα βρέφος τριών μηνών, με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω του ιού RSV, γεγονός που δυσχέρανε την αναπνοή του.

Αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η οικογένεια της 6χρονης ανέφερε ότι το παιδί πήγε στο σχολείο την προηγούμενη Δευτέρα, επέστρεψε το μεσημέρι και αισθάνθηκε αδιαθεσία. Υποβλήθηκε σε τεστ για τη γρίπη, το οποίο βγήκε αρνητικό, ωστόσο ο πυρετός επέμενε.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, με αποτέλεσμα τη διακομιδή της στο Παίδων «Αγία Σοφία» και τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ. Σε ό,τι αφορά το 3χρονο παιδί από την Κόρινθο, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, έχει βελτιωθεί και μεταφέρθηκε σε απλή κλίνη του νοσοκομείου.