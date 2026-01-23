Διασωληνωμένο με εγκεφαλίτιδα το 6χρονο παιδί - Συναγερμός για τη γρίπη

Σοβαρή επιπλοκή παρουσίασε ένα 6χρονο παιδί που νόσησε με γρίπη, καθώς υπέστη εγκεφαλίτιδα, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την εξέλιξη της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, το παιδί μεταφέρθηκε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και έντονη αφυδάτωση. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η οικογένεια περιέγραψε ότι η 6χρονη επέστρεψε από το σχολείο με αδιαθεσία και άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Παρά το γεγονός ότι το αρχικό τεστ ήταν αρνητικό, ο πυρετός δεν υποχώρησε και το βράδυ της Πέμπτης παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.

Η γιαγιά του παιδιού ανέφερε ότι η μικρή κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ, όπως σημείωσε, οι γιατροί έχουν ενημερώσει την οικογένεια πως τα επόμενα 24ωρα είναι καθοριστικά. Όπως είπε, το παιδί υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις, έχει διασωληνωθεί και παρουσιάζει λοίμωξη στον εγκέφαλο.

Ευχάριστα τα νέα για το τρίχρονο αγοράκι

Στον αντίποδα, τα νέα είναι πιο ευχάριστα για το τρίχρονο αγοράκι και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγει τις επόμενες ώρες από την εντατική. Την Τετάρτη, το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και δύσπνοια.

Οι γιατροί το διασωλήνωσαν και στη συνέχεια το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Το παιδάκι περίπου πριν από 20 μέρες 25 μέρες είχε περάσει και Covid, οπότε ήταν λίγο επιβαρυμένο. Ήρθε, όμως, και η γρίπη να βαρύνει την κατάσταση», δήλωσε στο Star ο διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Χρυσοβαλάντης Μέλλος.

Οι γιατροί συμβουλεύουν τους γονείς να είναι σε επιφυλακή και να μην εφησυχάζουν αφού οι ιώσεις αυτές μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία.

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

Ισχυρή σύσταση για προσοχή όσον αφορά τη γρίπη στα παιδιά, απευθύνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος. Επισημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται σημαντική αύξηση των παιδιών που νοσηλεύονται ή προσέρχονται με γρίπη στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως σημειώνει, τα νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία, με την αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα να υπερβαίνει το 30%.

Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί γονείς και κηδεμόνες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις σχολικές και οικογενειακές συναθροίσεις και να εμβολιάσουν τα παιδιά σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδιάτρων, τονίζοντας ότι τηλεφωνικές διαγνώσεις δεν επαρκούν. «Κρίμα από το θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη», καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.