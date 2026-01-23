Ξέφυγε η κατάσταση στη Λυκόβρυση – Μπουνιές και κλοτσιές για την προτεραιότητα

Άγριος καβγάς σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στη Λυκόβρυση, με αφορμή διαφωνία για την προτεραιότητα στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγοί, ο ένας φορτηγού και ο άλλος κλούβας, κατέβηκαν από τα οχήματά τους και ενεπλάκησαν σε συμπλοκή, ανταλλάσσοντας γροθιές και κλοτσιές, όπως καταγράφεται σε βίντεο που μετέδωσε το STAR.

Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση άλλων οδηγών που βρίσκονταν πίσω τους. Εκείνοι κατέβηκαν από τα οχήματά τους και κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες, δίνοντας τέλος στο επεισόδιο.