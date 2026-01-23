Ξέφυγε η κατάσταση στη Λυκόβρυση – Μπουνιές και κλοτσιές για την προτεραιότητα
Βίντεο καταγράφει άγρια συμπλοκή οδηγών στη Λυκόβρυση, με γροθιές και κλωτσιές μπροστά σε άλλους οδηγούς.
Άγριος καβγάς σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στη Λυκόβρυση, με αφορμή διαφωνία για την προτεραιότητα στον δρόμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγοί, ο ένας φορτηγού και ο άλλος κλούβας, κατέβηκαν από τα οχήματά τους και ενεπλάκησαν σε συμπλοκή, ανταλλάσσοντας γροθιές και κλοτσιές, όπως καταγράφεται σε βίντεο που μετέδωσε το STAR.
Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση άλλων οδηγών που βρίσκονταν πίσω τους. Εκείνοι κατέβηκαν από τα οχήματά τους και κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες, δίνοντας τέλος στο επεισόδιο.