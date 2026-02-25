Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Παύλου Νιρβάνα, στα Πατήσια.



Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας 51χρονος διανομέας, αναβάτης μοτοσικλέτας και ένας 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες, οι δυο τους ήρθαν στα χέρια για την προτεραιότητα.







Το βίντεο της άγριας συμπλοκής οδηγών στα Πατήσια: Βγήκε μαχαίρι και «έπεσαν» μπουνιές pic.twitter.com/pjjgdyeRBZ — Flash.gr (@flashgrofficial) February 25, 2026

Στο βίντεο ακούγεται ο διανομέας να φωνάζει στον άλλο οδηγό: «Πήγες να με σκοτώσεις». Λίγο αργότερα φαίνεται να σταματά τη μηχανή στην οδό Αχαρνών και να ελέγχει το αριστερό μπράτσο του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε προηγουμένως δεχθεί μαχαιριά στο αριστερό χέρι. Το τραύμα, ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρό. Ακολούθησε συμπλοκή, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές.

Στο συμβάν έσπευσε η Αστυνομία και συνέλαβε και τους δύο εμπλεκόμενους. Ο 70χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι, νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα. Ο 51χρονος διανομέας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.



Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.