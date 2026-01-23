Γαλάτσι: Επίθεση κουκουλοφόρων σε γυμνάσιο - Με εγκαύματα στο πόδι 13χρονος μαθητής
Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Γαλατσίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια προσαγωγή εμπλεκομένου.
Με εγκαύματα στο πόδι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων ένας 13χρονος μαθητής γυμνασίου από το Γαλάτσι.
Όλα συνέβησαν περί τις 13:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1), όταν μία ομάδα 5 ατόμων που φορούσαν κουκούλες προσέγγισαν το σχολείο και πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο.
Από την απρόκλητη επίθεση τραυματίστηκε ο ανήλικος μαθητής, ευτυχώς ελαφρά, ενώ οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.
