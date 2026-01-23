Γαλάτσι: Επίθεση κουκουλοφόρων σε γυμνάσιο - Με εγκαύματα στο πόδι 13χρονος μαθητής

Με εγκαύματα στο πόδι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων ένας 13χρονος μαθητής γυμνασίου από το Γαλάτσι.

Όλα συνέβησαν περί τις 13:30 το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1), όταν μία ομάδα 5 ατόμων που φορούσαν κουκούλες προσέγγισαν το σχολείο και πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο.

Από την απρόκλητη επίθεση τραυματίστηκε ο ανήλικος μαθητής, ευτυχώς ελαφρά, ενώ οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Γαλατσίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια προσαγωγή εμπλεκομένου.