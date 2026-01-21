Σύλληψη μαθητή στην Ιτέα: Έβαλε φωτιά σε σχολείο και επέστρεψε να... τελειώσει τη δουλειά

Απίστευτες διαστάσεις παίρνουν τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας ανηλίκων στη χώρα. Σκηνές που προκαλούν προβληματισμό εκτυλίχθηκαν στο Γυμνάσιο της Ιτέας, με πρωταγωνιστή έναν μαθητή ο οποίος προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο σχολικό κτίριο σε δύο διαφορετικές επιθέσεις μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Δήμαρχος Δελφών, Παναγιώτης Ταγκαλής, μιλώντας στην εκπομπή του Action24, η δράση του ανήλικου ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής και ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του τη Δευτέρα, όταν πλέον εγκλωβίστηκε μέσα στο κτίριο.

Η δράση του μαθητή εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1) ο ανήλικος κατάφερε να τρυπώσει στο κτίριο και να προκαλέσει εστία φωτιάς, προκαλώντας τις πρώτες σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα της Δευτέρας ο μαθητής επέστρεψε στο σημείο, πιθανώς για να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο. Εισήλθε από έναν φεγγίτη, όμως αυτή τη φορά εγκλωβίστηκε στο γραφείο της διευθύντριας. Πριν γίνει αντιληπτός και συλληφθεί, πρόλαβε να καταστρέψει υπολογιστές και σημαντικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σχολείου.

Ζημιές άνω των 30.000 ευρώ και ατιμωρησία

Το περιστατικό αυτό δεν είναι το μοναδικό, καθώς το συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί συχνά στόχο βανδάλων. Ο Παναγιώτης Ταγκαλής υπογράμμισε το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης για τον Δήμο και την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι συνολικές ζημιές από τους συνεχείς βανδαλισμούς των τελευταίων μηνών ξεπερνούν πλέον τις 30.000 ευρώ. Για παλαιότερα επεισόδια έχουν ήδη συλληφθεί άλλοι 4 μαθητές.

Ο Δήμαρχος Δελφών εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι στις προηγούμενες περιπτώσεις οι γονείς των δραστών αθωώθηκαν από τη δικαιοσύνη.

«Ο μαθητής επέστρεψε από έναν φεγγίτη, πιθανώς για να ολοκληρώσει το έργο του. Εγκλωβίστηκε στο γραφείο της διευθύντριας, αφού πρώτα κατέστρεψε τον εξοπλισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Ταγκαλής.