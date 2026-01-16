Βόλος: Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο σουγιά και απείλησε άλλον μαθητή

Ένα σοβαρό περιστατικό απειλής σημειώθηκε σε συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία της πόλης, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο προαύλιο. Μαθητής της ΣΤ' τάξης φέρεται να κατασκεύασε αυτοσχέδιο σουγιά και να απείλησε με αυτόν μαθητή της Ε' τάξης, μπροστά σε άλλους συμμαθητές τους.

Το γεγονός εντοπίστηκε άμεσα από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενημέρωσαν τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, καθώς και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιώργος Πολύζος, επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι ο μαθητής δεν είχε δώσει στο παρελθόν αφορμές στη σχολική κοινότητα. Υπογράμμισε ακόμη ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με εντολή της Διεύθυνσης ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), ενώ οι γονείς των δύο μαθητών κλήθηκαν στο σχολείο για συναντήσεις με κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το περιστατικό έχει ήδη αξιολογηθεί και αντιμετωπιστεί, με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί.