Συμβόλαιο θανάτου: Συμμορία πλήρωσε ανήλικο δολοφόνο για να σκοτώσει ποδοσφαιριστή στη Σουηδία

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, Στοκχόλμη. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, αλλά και τις αρχές της αστυνομίας, συμμορία πλήρωσε ανήλικο εκτελεστή, ο οποίος συνελήφθη σε αγώνα ποδοσφαίρου με γεμάτο πιστόλι.

Το γεγονός εντοπίζεται στις αρχές του 2026 και σχετίζεται άμεσα με την εγκληματική δραστηριότητα των συμμοριών ανηλικών στην περιοχή.

Το χρονικό της υπόθεσης και ο 12χρονος επίδοξος δολοφόνος

Ο 12χρονος εντοπίστηκε στο Δημοτικό Στάδιο της Στοκχόλμης, έχοντας στην κατοχή του όπλο, γεμάτο με σφαίρες. Οι αστυνομικές αρχές υποστηρίζουν πως παρευρέθηκε στο γήπεδο, προκειμένου να εκπληρώσει συμβόλαιο θανάτου. Το εγκληματικό δίκτυο «προσέλαβε» τον νεαρό, προκειμένου να δολοφονήσει ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε σχέσεις ανταγωνισμού με αυτό.

BREAKING:



Swedish police have detained a 12-year-old boy who was hired and sent to a lower league football match with a gun to assassinate a gang rival.



The gang who had hired him had promised him $50 000 for the assassination.



The 12-year-old boy was given a loaded pistol… pic.twitter.com/JN7Ocqd4KD — Visegrád 24 (@visegrad24) January 16, 2026

Στον ανήλικο επίδοξο δολοφόνο είχαν υποσχεθεί αντάλλαγμα 50 χιλιάδων ευρώ, σε περίπτωση που έφερε εις πέρας την αποστολή να εκτελέσει εν ψυχρώ τον παίκτη με το νούμερο «20».

Ωστόσο, ο 12χρονος αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει, καθώς το παρ' ολίγον θύμα δεν αγωνιστήκε στον αγώνα λόγω τραυματισμού. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε αμέσως τον 12χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε οπλισμός ικανός να αφαιρέσει τη ζωή του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Η νεανική εγκληματικότητα στη Σουηδία

Στη Σουηδία επικρατεί έντονος προβληματισμός για τη δράση εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες «επιστρατεύουν» παιδιά πολύ νεαρά σε ηλικία, προκειμένου να φέρουν εις πέρας κακόβουλα και δολοφονικά σχέδια. Τα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία συνεχώς επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στη Σουηδία επιλέγουν τα νεαρά παιδιά, καθώς δεν κινούν τις υποψίες.

Επίσης, οι σουηδικές αρχές εκφράζουν ανησυχία, καθώς τα τελευταία χρόνια, οι εγκληματικές ενέργειες συνδέονται ολοένα και περισσότερο με τη βία στους αθλητικούς χώρους. Στη Σουηδία, πλέον οι χώροι που οι πολίτες αθλούνται αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης των εγκληματικών συνδικάτων. Υπενθυμίζουμε, πως πριν μερικούς μήνες ένα παιδί ηλικίας 12 ετών συμμετείχε σε δολοφονία στην πόλη Μάλμε.