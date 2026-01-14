Καρτέρι και άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από ανηλίκους στην Ερέτρια - «Γλύτωσε από τύχη»

Ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Ερέτρια, με έναν 16χρονο μαθητή Λυκείου να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν μια παρέα έξι μαθητών του Γυμνασίου της περιοχής φέρεται να ενοχλούσε μια μαθήτρια. Η κοπέλα ενημέρωσε το αγόρι της, μαθητή λυκείου του ίδιου σχολικού συγκροτήματος, ο οποίος με τη λήξη των μαθημάτων ζήτησε τον λόγο από τους ανηλίκους.



Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ακολούθησε διαπληκτισμός, χωρίς να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα οι έξι μαθητές του γυμνασίου φέρεται να έστησαν καρτέρι στον 16χρονο ως αντίποινα για το προηγούμενο επεισόδιο.



Ο μαθητής δέχθηκε άγρια επίθεση. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όμως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων.



Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο 16χρονος έχει υποστεί κατάγματα στη γνάθο. Η Αστυνομία, μετά από έρευνα, προχώρησε στη σύλληψη των έξι ανήλικων μαθητών, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών.



Παράλληλα συνελήφθησαν και πέντε γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

«3.000 ανήλικα παιδιά έρχονται τραυματισμένα στα νοσοκομεία»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε με μια ιδιαιτέρως φορτισμένη ανάρτηση, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Θέλοντας, μάλιστα, να τονίσει την κρισιμότητα του γεγονότος, έκανε ευθεία σύγκριση με τον ξυλοδαρμό του ανήλικου στις Σέρρες που προκάλεσε τον θάνατό του.

Γράφει χαρακτηριστικά:

«ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 17 ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ.

ΕΔΩ ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

Χθες λοιπόν άκουσον άκουσον έξω από σχολείο της Ερέτριας ένας 15χρονος ήταν με μια φίλη του. Περνούσε ένα παιδί ανήλικο από το σημείο και τους έφτυνε. Υπήρξε συμπλοκή και αυτός που έφτυνε ζήτησε από τους φίλους του να συμμετάσχουν στο ξυλοδαρμό του 15χρονου.

Πολλά παιδιά επιτέθηκαν στο 15χρονο και τον έκαναν μαύρο στο ξύλο. Έσπασαν τη γνάθο από μπουνιές και κλοτσιές και είχε πολλά κτυπήματα στο κεφάλι.

Από τύχη γλύτωσε τη ζωή του.

Διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ στο ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ Σοφιας και από εκεί στο γναθοχειρουργική κλινική του διπλανού νοσοκομείου ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Από τύχη γλύτωσε τη ζωή του.

Θα μπορούσε να είχε τη τραγική τύχη του 17χρονου στις ΣΕΡΡΕΣ.

Επιτέλους πότε θα αναλογισθούν τις ευθύνες και θα ενεργοποιηθούν σχολεία, οικογένειες, κράτος κοινωνικής προστασίας, εισαγγελικές αρχές.

Πόσα ανήλικα θα πρέπει να κινδυνεύσει η ζωή τους για να αναλογισθούμε την αναγκαιότητα λήψης μέτρων.

Ακόμη και σε σχολεία.

Δεν χτυπάει καμπανάκι. Θα πρέπει να χτυπάνε μεγάλες καμπάνες στη κοινωνία μας που 3.000 ανήλικα παιδιά έρχονται τραυματισμένα στα νοσοκομεία σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά.

Ας σοβαρευτούμε

Γιαννάκος ΠΟΕΔΗΝ»