Σέρρες: Εξετάζουν αν ο 16χρονος είχε σιδηρογροθιά - Ερωτήματα για δεύτερο πιθανό χτύπημα στο θύμα

Συνεχίζουν οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου στις Σέρρες από έναν 16χρονο τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Οι Αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του ανήλικου, ενώ φως αναμένεται να ρίξει και βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί από τα σημεία που πέρασε και βρισκόταν το θύμα.

Μιλώντας στο Action24, ο πρόεδρος των Αξιωματικών Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα αλλά και τις απορίες που προκαλούν οι σφοδρές κακώσεις του θύματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «γύρω στις 8 το βράδυ τα παιδιά συναντήθηκαν στα σκαλιά της εκκλησίας, όπου φαίνεται πως ο δράστης –μιλάμε πλέον για έναν 16χρονο δολοφόνο– χτύπησε το παιδί». Ο 17χρονος βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους του, με τους οποίους στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών ώστε το θύμα να πλυθεί, καθώς είχε γεμίσει αίματα. Ο νεωκόρος της εκκλησίας έχει ήδη καταθέσει ότι καθάρισε αίματα από τα σκαλιά μετά το περιστατικό.

Αργότερα, οι τρεις φίλοι του τον μετέφεραν μέχρι το σπίτι του. Όπως προκύπτει από κάμερα υψηλής ευκρίνειας, το παιδί φαίνεται να μπαίνει μόνο του στο προαύλιο, χωρίς να πλησιάζει κανείς άλλος πέρα από δύο ντελιβεράδες που πέρασαν για παραδόσεις. Το πρωί της επόμενης ημέρας, η αδερφή του ήταν εκείνη που τον εντόπισε νεκρό.

Εξετάζουν αν ο 16χρονος είχε σιδηρογροθιά

Ο κ. Καλλιακμάνης υπογράμμισε ότι όλα δείχνουν πως το θανατηφόρο χτύπημα έγινε στα σκαλιά της εκκλησίας, εκτός αν κάποιοι τον περίμεναν αργότερα στο πίσω μέρος του σπιτιού, όπου υπάρχει δεύτερη πρόσβαση, και τον χτύπησαν ξανά: «Δεν μπορεί να είναι άλλοι· δεν γίνεται να χτυπήθηκε από την αρχική επίθεση και μετά να πέρασαν κάποιοι διαφορετικοί και να τον ξαναχτύπησαν».

Τα τραύματα του ανήλικου, όπως περιέγραψε, φανερώνουν «βάναυση επίθεση». Το θύμα έφερε ρήξη αορτής, ρήξη σπλήνας, σπασμένα πλευρά και πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι. Από την αρχή είχε διαπιστωθεί ότι είχε σχισμένο χείλος, σπασμένα δόντια και μύτη.

Ο ίδιος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο 16χρονος να χρησιμοποίησε κάποιο αντικείμενο ως όπλο, όπως μια σιδηρογροθιά που μπορεί να πέταξε αργότερα. Ωστόσο, ακόμη και έτσι, τα χτυπήματα και η έκταση της βίας δείχνουν ότι ο 17χρονος δέχθηκε έντονη, παρατεταμένη επίθεση, πιθανότατα με δυνατές κλωτσιές.

Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι, παρά τη σφοδρότητα των τραυμάτων, το παιδί φαίνεται στο βίντεο να περπατάει κανονικά προς την είσοδο του σπιτιού του. Η κάμερα είναι ιδιαίτερα καθαρή και καταγράφει κάθε κίνηση. Αυτό οδηγεί τις Αρχές στο ενδεχόμενο ότι ο ανήλικος μπορεί να δέχθηκε νέο, πιο βίαιο χτύπημα σε σημείο χωρίς κάμερες, πριν φτάσει στην τελική του κατάσταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ αναμένονται κρίσιμα πορίσματα από την ιατροδικαστική εξέταση και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού.