Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου στην Ερέτρια - Του έστησαν καρτέρι

Σοκ προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μαθητή από ομάδα ανηλίκων στην Ερέτρια, την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο, με αφορμή τη διαμάχη για κορίτσι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γινει γνωστά, ο νεαρός υπέστη κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Το βίντεο που μετέδωσε το STAR αποτυπώνει καρέ-καρέ τις στιγμές πριν την επίθεση. Σε αυτό φαίνεται το θύμα να περπατά αμέριμνο μαζί με τη φίλη του και έναν ακόμη συνοδό, όταν ομάδα ανηλίκων πάνω σε πατίνια τον ακολουθεί και λίγα μέτρα πιο κάτω του επιτίθεται με σφοδρότητα.

Συγκλονίζουν οι μάρτυρες

Ο 16χρονος καταρρέει αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, με σπασμένη γνάθο και σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια. Οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων είναι συγκλονιστικές.

«Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα, τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια».

Μετά την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τον τραυματισμένο μαθητή.

«Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί».

Το καρτέρι του ξυλοδαρμού

Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα μαθητών Γυμνασίου φέρεται να παρενόχλησε μαθήτρια και ο φίλος της ζήτησε εξηγήσεις. Λίγες ώρες αργότερα, οι ανήλικοι φέρεται να έστησαν καρτέρι στον 16χρονο. Φίλοι του θύματος ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Οι κάτοικοι της Ερέτριας εκφράζουν έντονη ανησυχία για την έξαρση της νεανικής βίας και ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας για τα παιδιά.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι ανηλίκων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και των γονέων τους. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.