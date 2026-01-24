Δέκα ανήλικοι έδειραν με αγριότητα 13χρονο στον Άλιμο - Του έσπασαν οστό του προσώπου

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος στον Άλιμο από ομάδα δέκα ανηλίκων, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στην περιοχή του Αλίμου. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.

Για την υπόθεση διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου, με στόχο την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.