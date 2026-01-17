Σοκ στην Τουρκία: 15χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε 17χρονο- «Μου είπε τι κοιτάς και έβγαλα το μαχαίρι»

Σοκ έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρονου έξω από καφετέρια σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης, με δράστη έναν 15χρονο.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην Τουρκία, καταγράφονται τα στιγμιότυπα του καβγά ανάμεσα σε δύο παρέες, λίγα δευτερόλεπτα πριν ο 17χρονος Άτλας Τσαγκλαγιάν δεχθεί μαχαιριά, παραπατήσει και τελικά να σωριαστεί στο έδαφος.

Ο 15χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο 17χρονος του είπε «τι με κοιτάς;» και πλησίασε προς το μέρος του. Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου, «όταν έκανε την κίνηση αυτή, έβγαλα το μαχαίρι που είχα μαζί μου και τον χτύπησα. Τον μαχαίρωσα μια φορά στο στομάχι».

Μετά την επίθεση, φίλοι του ανήλικου δράστη τον προέτρεψαν να πετάξει το μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα από τις αρχές. Ο ίδιος κατέθεσε ότι το θύμα «μου ήταν παντελώς άγνωστο, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ».

Ο Άτλας Τσαγκλαγιάν μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η μητέρα του 17χρονου, συντετριμμένη, ζητά δικαίωση για τον γιο της: «Θέλω δικαιοσύνη για τον Άτλας μου. Δεν είναι απλοί 15χρονοι, είναι 15χρονοι εγκληματίες», δήλωσε. Περιέγραψε επίσης πως ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό από τον δίδυμο αδελφό του θύματος, ο οποίος της είπε στο τηλέφωνο: «μαμά, ο αδελφός μου... Τον μαχαίρωσαν και πεθαίνει, τρέξε». «Το παιδί μου άντεξε μόλις μισή ώρα» πρόσθεσε συγκλονισμένη.