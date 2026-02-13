Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο - Τραυματίες άλλοι δύο 15χρονοι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Αρτέμιδας, με έναν ανήλικο να χάνει τη ζωή του (σχεδόν ακαριαία) και άλλους δύο να τραυματίζονται.

Οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ για το δυστύχημα στη Λούτσα, αναφέρουν ότι και τα τρία παιδιά είναι 15 χρόνων. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού». Φέρουν χτυπήματα στο πρόσωπο και υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις (αξονικές και ακτινογραφίες) και θα νοσηλευτούν στην χειρουργική κλινική για παν ενδεχόμενο αν και δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση τους σε αυτή τη φάση.

Στο σημείο της τραγωδίας, επιχείρησαν μία ιατρική, κινητή μονάδα και δύο ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, με το ΙΧ αυτοκίνητο να εκτρέπεται τις πορείας του.

Το όχημα, όπως φαίνεται από τα σημάδια από τα ελαστικά στην άσφαλτο, βγήκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε στο κράσπεδο δεξιά του δρόμου.