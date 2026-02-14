Χαλκιδική: Θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια με θύμα έναν 75χρονο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής με θύμα έναν 75χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε 31χρονος υπήκοος Αλβανίας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ηλικιωμένου.



Το δυστύχημα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr συνέβη το πρωί γύρω στις 8:20 ενώ από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο 31χρονος.



Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.