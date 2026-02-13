Πετράλωνα: Τρόλεϊ «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία, τραυματίστηκε ο οδηγός - Εικόνες από το σημείο

Τύχη-βουνό είχε ο οδηγός ενός τρόλεϊ και οι επιβάτες, που διέσχιζε την οδό Κυκλώπων στα Πετράλωνα το βράδυ της Παρασκευής (13/2).

Το όχημα από άγνωστη -μέχρι στιγμής αιτία- χτύπησε διαδοχικά σε μια κολώνα πριν καταλήξει σε έναν τοίχο πολυκατοικίας.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός. Μέσα στο τρόλεϊ - σύμφωνα με αναφορές κατοίκων της περιοχής - υπήρχαν επιβάτες.

βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/eMeKDQXdrp — Flash.gr (@flashgrofficial) February 13, 2026

Σύμφωνα με την μαρτυρία ενός κατοίκου της περιοχής, στην κάμερα του FLASH, το τρόλεϊ είχε επιβάτες, οι οποίοι έσπασαν τα τζάμια και κατέβηκαν αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μόνο ο οδηγός χτύπησε από την σφοδρή πρόσκρουση - σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία - και είπε ότι δεν έπιασαν τα φρένα ενώ το βαρύ όχημα έπαιρνε τη στροφή.