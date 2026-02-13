Ελλάδα Τρόλεϊ Πετράλωνα Τροχαίο

Πετράλωνα: Τρόλεϊ «καρφώθηκε» σε πολυκατοικία, τραυματίστηκε ο οδηγός - Εικόνες από το σημείο

Το όχημα από άγνωστη -μέχρι στιγμής αιτία- χτύπησε διαδοχικά σε μια κολώνα πριν καταλήξει σε έναν τοίχο κτιρίου.

Τύχη-βουνό είχε ο οδηγός ενός τρόλεϊ και οι επιβάτες, που διέσχιζε την οδό Κυκλώπων στα Πετράλωνα το βράδυ της Παρασκευής (13/2).

Το όχημα από άγνωστη -μέχρι στιγμής αιτία- χτύπησε διαδοχικά σε μια κολώνα πριν καταλήξει σε έναν τοίχο πολυκατοικίας. 

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός. Μέσα στο τρόλεϊ - σύμφωνα με αναφορές κατοίκων της περιοχής - υπήρχαν επιβάτες.

Σύμφωνα με την μαρτυρία ενός κατοίκου της περιοχής, στην κάμερα του FLASH, το τρόλεϊ είχε επιβάτες, οι οποίοι έσπασαν τα τζάμια και κατέβηκαν αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μόνο ο οδηγός χτύπησε από την σφοδρή πρόσκρουση - σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία - και είπε ότι δεν έπιασαν τα φρένα ενώ το βαρύ όχημα έπαιρνε τη στροφή.

Ελλάδα Τρόλεϊ Πετράλωνα Τροχαίο

