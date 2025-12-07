Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ - Ξηλώνονται τα καλώδια, όχι όμως και οι αναμνήσεις

Μετά από 72 χρόνια στους δρόμους της Αθήνας, τα τρόλεϊ αποσύρονται από την κυκλοφορία σταδιακά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής και την είσοδο σε μια νέα, πιο φιλική προς το περιβάλλον εκδοχή των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η αποξήλωση των καλωδίων ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (07/12) από τον Πειραιά παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ωστόσο δεν έλειψε η ένταση με εργαζόμενους οι οποίοι αντέδρασαν με τη διαδικασία.

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η οποία δεν μπορεί να επισκιαστεί από καμία διαφωνία. Άλλωστε οι διαφωνίες είναι πάντα μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Σήμερα ξεκινάει η αποξήλωση των καλωδίων τρόλεϊ, εδώ από τον Πειραιά», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Και συνέχισε: «Ένα πολύ μεγάλο δίκτυο που υπηρέτησε τον Αθηναίο και τον Πειραιώτη εδώ και πάνω από 70 χρόνια, φτάνει σε ένα τέλος εποχής. Αυτό γίνεται γιατί μας το επιτρέπει η τεχνολογία και οι ανάγκες της εποχής πλέον έχουν αλλάξει. Η ίδια ενέργεια που έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία. Αυτό σημαίνει ότι αποχαιρετούμε σταδιακά τα τρόλεϊ με σεβασμό σε όσα προσέφεραν και ως οχήματα και ως εργαζόμενοι. Τεχνικά όμως, αισθητικά και από άποψη δημοσίου και οικονομικού συμφέροντος, ο ουρανός του Πειραιά και της Αθήνας επιτέλους θα αναπνεύσει.



Καταργείται πάνω από το 70% του δικτύου των καλωδίων των τρόλεϊ, ξεκινώντας εδώ από την Πειραιά. Από αύριο οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία και σταδιακά όλη αυτή η αντικατάσταση θα φτάσει σε όλο το Πειραιά και την Αθήνα».

Το έργο της αποξήλωσης

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα αποκοπούν 60 μεταλλικοί στύλοι του δικτύου τρόλεϊ, εκ των οποίων 26 στο Ψυχικό (οδός Γρηγορίου Ξενοπούλου) και 34 στο κέντρο της Αθήνας, στις οδούς Μάρνη και Καρόλου έως την πλατεία Καραϊσκάκη. Η παρέμβαση αφορά αποκλειστικά ανενεργά τμήματα, που εδώ και χρόνια δεν χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του δικτύου.



Το έργο, προϋπολογισμού 29.820 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η ΟΣΥ θα καθορίσει τα ακριβή σημεία αποξήλωσης, ενώ οι εργασίες θα εκτελούνται με προσοχή, δεδομένου ότι στα πεζοδρόμια υπάρχουν εγκαταστάσεις άλλων οργανισμών όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και ο δημοτικός φωτισμός.

Για την αποφυγή κυκλοφοριακών επιπτώσεων, οι αποκοπές θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα ή βραδινές ώρες, ενώ μετά την απομάκρυνση κάθε στύλου θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Η αποξήλωση των παλαιών στύλων του δικτύου τρόλεϊ αποτελεί μέρος ενός προληπτικού σχεδίου συντήρησης, καθώς σε ορισμένα σημεία είχαν καταγραφεί φθορές από παλαιότητα. Η διαδικασία διασφαλίζει τη στατική επάρκεια των υπολοίπων υποδομών και την καλύτερη οργάνωση του δημόσιου χώρου. Πηγές του Υπουργείου Συγκοινωνιών επισημαίνουν ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με το ευρύτερο σχέδιο σταδιακής απόσυρσης του εναέριου δικτύου τρόλεϊ από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, στο πλαίσιο της μετάβασης προς ηλεκτρικά λεωφορεία νέας τεχνολογίας.

Δεν φεύγουν όλα τα τρόλεϊ - Επενδύσεις σε νέα τεχνολογία IMC

Παρά τη σταδιακή αποξήλωση του ανενεργού δικτύου τρόλεϊ, το μέσο δεν πρόκειται να καταργηθεί. Ο κ. Κυρανάκης έχει διαβεβαιώσει ότι τα τρόλεϊ θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε βασικές γραμμές, όπως στη λεωφόρο Συγγρού, την Κηφισίας και την Πειραιώς, όπου η υποδομή εξυπηρετείται αποδοτικά. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, Στέφανος Αγιάσογλου, έχει ανακοινώσει την προμήθεια νέων τρόλεϊ τεχνολογίας IMC (In Motion Charging). Τα οχήματα αυτά μπορούν να κινούνται έως 15 χιλιόμετρα χωρίς σύνδεση με τα εναέρια καλώδια, καθώς φορτίζουν τις μπαταρίες τους εν κινήσει, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.