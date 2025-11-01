Ξηλώνονται τα καλώδια των τρόλεϊ – Η ΟΣΥ φορτίζει το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών

Η ΟΣΥ ξεκινά την αποξήλωση του ανενεργού δικτύου τρόλεϊ στην Αθήνα και προχωρά σε νέες υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά λεωφορεία, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των συγκοινωνιών.

Η αποξήλωση του ανενεργού δικτύου τρόλεϊ στην Αθήνα σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών. Η ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.) προχωρά στην απομάκρυνση εξοπλισμού που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και την ασφάλεια των πολιτών. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ανανέωσης και αναδιοργάνωσης των ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς στην πρωτεύουσα.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Τρόλεϊ στην Αθήνα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα αποκοπούν 60 μεταλλικοί στύλοι του δικτύου τρόλεϊ, εκ των οποίων 26 στο Ψυχικό (οδός Γρηγορίου Ξενοπούλου) και 34 στο κέντρο της Αθήνας, στις οδούς Μάρνη και Καρόλου έως την πλατεία Καραϊσκάκη. Η παρέμβαση αφορά αποκλειστικά ανενεργά τμήματα, που εδώ και χρόνια δεν χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του δικτύου.

Το έργο, προϋπολογισμού 29.820 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η ΟΣΥ θα καθορίσει τα ακριβή σημεία αποξήλωσης, ενώ οι εργασίες θα εκτελούνται με προσοχή, δεδομένου ότι στα πεζοδρόμια υπάρχουν εγκαταστάσεις άλλων οργανισμών όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και ο δημοτικός φωτισμός. Για την αποφυγή κυκλοφοριακών επιπτώσεων, οι αποκοπές θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα ή βραδινές ώρες, ενώ μετά την απομάκρυνση κάθε στύλου θα γίνεται πλήρης αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Ασφαλής και προληπτική αποξήλωση για αναβάθμιση του δικτύου

Η αποξήλωση των παλαιών στύλων του δικτύου τρόλεϊ αποτελεί μέρος ενός προληπτικού σχεδίου συντήρησης, καθώς σε ορισμένα σημεία είχαν καταγραφεί φθορές από παλαιότητα. Η διαδικασία διασφαλίζει τη στατική επάρκεια των υπολοίπων υποδομών και την καλύτερη οργάνωση του δημόσιου χώρου. Πηγές του Υπουργείου Συγκοινωνιών επισημαίνουν ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με το ευρύτερο σχέδιο σταδιακής απόσυρσης του εναέριου δικτύου τρόλεϊ από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, στο πλαίσιο της μετάβασης προς ηλεκτρικά λεωφορεία νέας τεχνολογίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει δηλώσει πως το εγχείρημα συνδυάζει αισθητική αναβάθμιση και οικονομικό όφελος, καθώς το κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ είναι «υπερδιπλάσιο» σε σχέση με τα ηλεκτρικά λεωφορεία. «Για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένα τρόλεϊ, οι φορολογούμενοι πληρώνουν περίπου 5,5 ευρώ, ενώ για κάθε χιλιόμετρο ηλεκτρικού λεωφορείου 2,5 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης, εξηγώντας ότι με το ίδιο κόστος για δύο τρόλεϊ μπορούν να αγοραστούν τρία ηλεκτρικά λεωφορεία.

Δεν φεύγουν όλα τα Τρόλεϊ-Επενδύσεις σε νέα τεχνολογία IMC

Παρά τη σταδιακή αποξήλωση του ανενεργού δικτύου τρόλεϊ, το μέσο δεν πρόκειται να καταργηθεί. Ο κ. Κυρανάκης έχει διαβεβαιώσει ότι τα τρόλεϊ θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε βασικές γραμμές, όπως στη λεωφόρο Συγγρού, την Κηφισίας και την Πειραιώς, όπου η υποδομή εξυπηρετείται αποδοτικά. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, Στέφανος Αγιάσογλου, έχει ανακοινώσει την προμήθεια νέων τρόλεϊ τεχνολογίας IMC (In Motion Charging). Τα οχήματα αυτά μπορούν να κινούνται έως 15 χιλιόμετρα χωρίς σύνδεση με τα εναέρια καλώδια, καθώς φορτίζουν τις μπαταρίες τους εν κινήσει, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Κλασικά και σύγχρονα Τρόλεϊ

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την Αθήνα στη νέα εποχή της έξυπνης ηλεκτροκίνησης, όπου η ενεργειακή απόδοση και η τεχνολογική ανανέωση συνδυάζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Νέο έργο 3,5 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση και συντήρηση του εναέριου δικτύου

Η ΟΣΥ έχει επίσης επαναπροκηρύξει ένα μεγάλης κλίμακας έργο συντήρησης και αποξήλωσης του εναέριου δικτύου τρόλεϊ, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η αναβάθμιση, καταγραφή και τεκμηρίωση όλων των υποδομών, ενεργών και ανενεργών, με σύγχρονες μεθόδους.

Το έργο περιλαμβάνει:

Αντικατάσταση 600 μεταλλικών στύλων κάθε τύπου

Απομάκρυνση 700 παλαιών ή ασταθών ιστών

Επισκευή 500 βάσεων στήριξης όπου υπάρχουν φθορές

Αφαίρεση 16.000 μέτρων χάλκινου αγωγού και συναφούς εξοπλισμού

Περιοδικούς ελέγχους καταλληλότητας για δύο έτη

Αποξήλωση 350 βραχιόνων και βαφή 3.000 τ.μ. επιφανειών

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Τρόλεϊ στην Αθήνα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψηφιακή αποτύπωση κάθε στύλου, με γεωγραφικό εντοπισμό και τεχνική αξιολόγηση. Έτσι, δημιουργείται μια ψηφιακή βάση δεδομένων που θα επιτρέπει στο μέλλον συνεχή παρακολούθηση, έγκαιρες επισκευές και προγραμματισμένη συντήρηση. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στη στατικότητα, τη διάβρωση και τη μηχανική αντοχή των ιστών.

Σήμερα, παραμένει ανενεργό ένα εναέριο δίκτυο μήκους 16 χιλιομέτρων σε περιοχές όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Δραπετσώνα, το Κερατσίνι και το Μοσχάτο. Η παρουσία του δεν επηρεάζει τη λειτουργία των συγκοινωνιών, ωστόσο η απομάκρυνσή του θα συμβάλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Προχωρά ο διαγωνισμός για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων

Παράλληλα με την αποξήλωση του ανενεργού δικτύου τρόλεϊ, η ΟΣΥ κινείται με ταχείς ρυθμούς προς την ενίσχυση του στόλου ηλεκτρικών λεωφορείων. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν ενταχθεί 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, με τη διαδικασία για τις υποδομές φόρτισης να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η εταιρεία προκήρυξε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων φόρτισης στα αμαξοστάσια Βοτανικού, Ανθούσας και Πέτρου Ράλλη, συνολικού ύψους 19,9 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με fast track χρονοδιάγραμμα, ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν εγκαίρως.

Η σύμβαση περιλαμβάνει εγκατάσταση ηλεκτρικών υποδομών, δικτύων αγωγών, φορτιστών βραδείας φόρτισης 360 KW και εξωτερικών υποσταθμών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης υπολογίζεται σε έξι μήνες από την παράδοση των αμαξοστασίων στον ανάδοχο. Ανάδοχος για την προμήθεια των λεωφορείων είναι η κινεζική εταιρεία Yutong, με συνολική προσφορά 51,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η δεύτερη υποψήφια εταιρεία, Zhongtong, αποκλείστηκε από τη διαδικασία. Σήμερα, η ΟΣΥ διαθέτει τέσσερα αμαξοστάσια με ενεργές υποδομές φόρτισης και ένα πέμπτο υπό κατασκευή, ενώ στους δρόμους κυκλοφορούν ήδη 240 ηλεκτρικά λεωφορεία, εκ των οποίων 100 μέσω leasing.

Αθήνα 2025: Πράσινη μετακίνηση και σύγχρονες υποδομές

Η αποξήλωση του ανενεργού δικτύου τρόλεϊ στην Αθήνα δεν σημαίνει απώλεια, αλλά μετάβαση σε μια νέα εποχή καθαρών μεταφορών. Με τον συνδυασμό αναβάθμισης υποδομών, νέας τεχνολογίας και έξυπνης ηλεκτροκίνησης, η ΟΣΥ στοχεύει σε ένα δίκτυο πιο ασφαλές, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Η πρωτεύουσα κάνει σταθερά βήματα προς ένα σύγχρονο, «πράσινο» μοντέλο αστικών συγκοινωνιών, όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον πολίτη και την πόλη.