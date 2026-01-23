Στη... φάκα της Τροχαίας γκαζιάρης μοτοσικλετιστής με αδυναμία στις κόντρες και τα social media

Αδιάφορος για τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος και προκλητικός απέναντι στους αστυνομικούς, εμφανίζονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας 22χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας, ο οποίος είδε τελικά το δίκυκλο του να κατάσχεται από την ΟΕΠΤΑ της Τροχαίας Αττικής.

Χρειάστηκε προηγουμένως η συμβολή της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τελικά να ταυτοποιούν τον 22χρονο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε στερούνταν και άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σε βίντεο εμφανιζόταν ο 22χρονος να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες, ενώ ανέπτυσσε ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ όπως προέκυψε είχε συλληφθεί στον Ιούλιο του 2025 στην περιοχή των Πατησίων, καθώς δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών για έλεγχο, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σε ό,τι αφορά τη μοτοσικλέτα, εντοπίστηκε κρυμμένη στην περιοχή της Νέας Ιωνίας και κατασχέθηκε.