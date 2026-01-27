Χανιά: Η Τροχαία αφαίρεσε τις πινακίδες από τα οχήματα ασθενών την ώρα της αιμοκάθαρσης

Ένα περιστατικό που προκαλεί τουλάχιστον προβληματισμό συνέβη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Buongiorno, η Τροχαία επέβαλε πρόστιμο και αφαίρεσε πινακίδες από τα οχήματα 8 νεφροπαθών την ώρα που εκείνοι υποβάλονταν σε αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο.



Όπως αναφέρθηκε, οι ασθενείς είχαν σταθμεύσει τα οχήματά τους στις θέσεις ΑμεΑ, τοποθετώντας την ειδική κάρτα που είχαν λάβει από το νοσοκομείο. Όμως, αστυνομικοί, μετά από κλήση που έλαβαν, αφαίρεσαν τις πινακίδες από τα συγκεκριμένα οχήματα, παρά τις εκκλήσεις της Διευθύντριας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού προς τη Διοίκηση της Τροχαίας Χανίων να επιστραφούν στους ασθενείς.



«Εμείς είμαστε όλοι αιμοκαθαιρούμενοι. Είχαμε ενημερώσει την προϊσταμένη του τμήματος, αν μπορούμε να παρκάρουμε με το άσπρο καρτελάκι, που μας είχε παραχωρηθεί από το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο μας είπε ότι μπορούμε να παρκάρουμε», περιγράφει ένας από τους νεφροπαθής.

Απορία εξέφρασε και η Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Αντωνία Παπαδάκη: «Υπάρχει ένα πάρκινγκ στο νοσοκομείο, το οποίο είναι για να εξυπηρετεί ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Και είναι θέσεις οι οποίες έχουν ειδική σήμανση για ΑμεΑ».



Και συμπλήρωσε: «Όλοι οι ασθενείς μας έχουν από μια κάρτα, την οποία τυπώνουμε εδώ στο νοσοκομείο που καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι είναι νεφροπαθείς. Αυτό είναι το πάρκινγκ των νεφροπαθών και φροντίζουμε πάντα να αφήνουμε ελεύθερες τις θέσεις. Δεν γνωρίζω ποιος κάλεσε την Τροχαία».