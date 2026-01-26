Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 800 παραβάσεις σε ελέγχους της Τροχαίας από 19 έως 25 Ιανουαρίου

Συνεχίζονται οι έλεγχοι (και οι ενημερωτικές δράσεις) της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).



Ειδικότερα, το διάστημα 19/01/2026-25/01/2026 πραγματοποιήθηκαν 13.720 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 724 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 32 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 89 παραβάσεις σε επιβάτες.



Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 572 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 31 διανομείς), 89 επιβάτες δίκυκλων και 151 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο..



Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:



- 397 στην Αττική,

-79 στη Θεσσαλονίκη,

-62 στα Ιόνια Νησιά,

-58 στην Κρήτη,

-57 στην Πελοπόννησο,

-42 στη Δυτική Ελλάδα,

-36 στη Θεσσαλία,

-18 στο Νότιο Αιγαίο,

-18 στη Στερεά Ελλάδα,

-15 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-12 στην Κεντρική Μακεδονία,

-10 στο Βόρειο Αιγαίο,

-8 στην Ήπειρο και

-1 στη Δυτική Μακεδονία.

Τα νέα πρόστιμα

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:



-350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.



Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

